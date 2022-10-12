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【嬰兒睡眠】嫲嫲夜晚突擊上門探10周大孫女　母崩潰BB被叫醒再花數小時哄睡

兒童健康 16:42 2022/10/12

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長輩夜晚突擊上門探訪，10星期大BB被叫醒又要再哄睡。

睡眠對於一眾新手爸媽可以說是奢侈品，如果BB睡不好，爸媽一樣沒得睡。外國一名媽媽在網上討論區大呻，有日奶奶晚上突然說來探BB，本來睡著了的10個月大B女，迫於無奈被嘈醒，奶奶見BB大哭感到失望，之後媽媽又要花數小時去安撫BB再睡，極度崩潰。

夜晚突擊上門探孫女

據英國《鏡報》報道，有名媽媽育有10個月大的BB，她於8日（周六）在英國育兒討論區Mumsnet發帖，大呻對奶奶的耐性愈來愈少。明白長輩愛孫心切，可是往往在BB睡著之後突擊上門探訪，就像上周五（7日），事主收到奶奶的來電，突然說來探訪孫女，當時是晚上8時半收到電話，奶奶已在路上前來，根本不能拒絕她，不久就來到門口。

最新影片︰

其實B女當時已經洗澡後睡著，依平時的習慣會睡至凌晨5時，可是長輩特意來探訪孫女，不想只看到BB熟睡的樣子，一直在尖叫吵醒BB，並試圖與她互動，不過BB只想睡覺，更因被嘈醒而哭起來。

見BB在哭，為人嫲嫲沒有體諒，反而很生氣，投訴只有10個月大的孫女是否不記得她，指出之前從未見過BB是這樣。事主試圖解釋，BB之前其實已床上睡了，疲累才哭起來。而最後媽媽不得不帶走BB，奶奶亦顯得很難過及回家去。

之後，媽媽花了數小時才重新安頓BB讓她安睡去。而奶奶依然不明白自己打擾到他人，更發了一則訊息表示很失望。看到這則訊息加上大人及BB也沒法安睡，媽媽爆發了，向網民圍爐取暖大呻，並想日後是否要拒絕奶奶的探訪要求。

誰會在近晚上9點來別人家探訪初生嬰兒？

網民支持媽媽拒絕

有關帖文引起網民熱議，支持媽媽要拒絕，認為長輩很自私，別人的時間不是時間，沒有好好考慮他人，力撐媽媽不是無理取鬧。更多留言見下圖︰

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嬰兒睡眠模式及時間

據本港《衞生署》資料，寶寶出生後不單依靠自己呼吸，更面對母體以外各種情況，包括溫度、光暗、聲音等等而逐步作出調節及適應。初生嬰兒一般未能分辨日夜，醒來就餓，吃飽了就睡，每日皆會重複這些行為狀態，而大部分時間都在睡。爸媽與BB相處一段時間後，才會開始掌握BB疲倦的表現，當嬰兒有睡意時便讓他睡，可以避免他因為過倦啼哭而難以入睡。BB在適應外界的環境，需慢慢學習調節睡眠及日夜的規律。

此外，隨着發展，寶寶的睡眠時間會有所改變，0至3個月大BB全日睡眠時間包括日夜睡眠約14至17小時、4至11個月大BB全日睡約12至16小時，1至2歲日睡約11至14小時，而3至4歲日睡約10至13小時。

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責任編輯︰王明芳

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