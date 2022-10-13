【婦科病】每月經期14天大量血塊持續半年　女子小腹墜脹驗出6.9 cm子宮肌瘤

▲ 彭醫生謂子宮肌瘤和腺肌症是十分普遍的婦科良性疾病，大概20%-25%婦女會患上。兩者大多初期無症狀，有些病人會有經痛或月經流量多，對工作和社交生活都有影響。

子宮肌瘤，是女士們的噩夢，因為當它大至一定體積，經痛、月經如潮水般洶湧隨之而來，更會引致貧血、下腹墜痛、尿頻等連串問題。不少人以為長有體積較大的子宮肌瘤都需要開大刀切除，但其實有一個無創的HIFU技術，可把它消融縮小。

患者黎小姐上年7月、正值48歲之時，確診患有子宮肌瘤。她坦言病情拖延了一段時間。「早在確診前五、六個月時，我已發現月經流量增加及時間長了很多，我也沒有去就診。惟到7月時覺得不對路，經期中排出大量血塊，坐下一站起時如水的經血洶湧而下，十分恐怖。」

她行經時間更長達14天，加上每朝起床都頭痛，驗出有嚴重貧血，令生活很不方便外，她因此不大敢外出，多數逗留在家。「行出寓所倒垃圾都可以，但最好都是留在洗手間。」雖然她當時毋須上班，但在家湊小孩，有時需要外出，心情很不安穩。

徵狀顯現終求醫

「老實說，都有擔心是一些頑疾，一個月有十幾日行經，過兩星期又來，流量又多，好困擾，拖延了半年，於是扚起心肝去看醫生。」

她年年做身體檢查，因疫情停了兩年，為月經問題向婦產科醫生求診，檢查後發現她子宮長有一個6.9厘米的肌瘤。「那時我坐下時感覺到腹部有東西『銀住』、小腹有墜脹感。在小腹肚臍對落，會隱隱作痛；肌瘤大壓住膀胱，常想上洗手間，半夜也會上3次廁所，睡眠質素大受影響。」

肌瘤縮小至2厘米

醫生向她講解有藥物、手術切除及HIFU無創手術，她傾向做無創手術，起碼不用捱一刀，醫生向她解釋，HIFU無創手術是聚焦一個目標，消融肌瘤的細胞。與此同時，要驗血及MRI磁力共振的檢查，並且要「度位」確定位置，並定於同年9月進行HIFU無創手術。

手術後黎小姐的肌瘤縮小至4厘米，至今年6月尾覆診，肌瘤已小至2厘米，手術後她月經再無排出大血塊，有即時明顯效果。她手術後可以過回正常生活，如常外出變得輕鬆，也重拾游泳的樂趣。

▲ 黎小姐身邊有親友都有子宮肌瘤，但沒想到發生在自己身上。「原來月經量突然大增，可與子宮肌有關，呼籲女士們每年要做婦科檢查。」（被訪者提供）

開刀、微創與無創大不同

婦產科專科醫生彭敏華指出，傳統治療子宮肌瘤手術名為剖腹手術，即開大刀的手術，之後慢慢演變腹腔鏡微創手術。現時最新選擇是以無創聚焦超聲消融術（High-intensity Focused Ultrasound，簡稱HIFU）處理肌瘤。

彭醫生表示：「無論開腹或微創都有傷口，做HIFU皮膚則無傷口。以上方法主要分別是，如果有手術傷口的話，需住醫院就不可以採取日間手術，HIFU是當天做手術當天可出院。」麻醉方面，如果是開腹或微創手術很多時需全身麻醉，HIFU基本上做一個清醒鎮靜，就可處理到肌瘤。

香港應用HIFU約20年

香港引入HIFU消融子宮肌瘤技術已20年，它有兩種系統：一是MRI based HIFU，另一種是Ultrasound based HIFU。數年前有私家醫院有MRI based HIFU系統，但因為技術未能夠普及，所以已停用多年，現時所有在香港公、私營醫院及私人醫療機構做聚焦超聲消融術的系統都是Ultrasound based HIFU。

事實上，HIFU除處理婦科問題外，在其他疾病都可幫上一把，例如肝癌、胰臟癌及乳腺纖維瘤等，惟一些婦科良性疾病包括子宮肌瘤及子宮腺肌症仍是主力治療範圍。

▲ 子宮肌瘤及腺肌症嚴重可造成不育，影響深遠。（iStock）

25%婦女有肌瘤

HIFU治療良性婦科病的優點是，無創不會留有疤痕，對一些容易復發的疾病如子宮腺肌症、肌瘤及多發性肌瘤，HIFU可以重複進行。若有創手術重複進行，很多時每一次手術難度都會增加，因為腹腔留了一些黏連組織，HIFU相對黏連組織少得多，所以可以重複去做。

「過往處理多發性肌瘤或者瀰漫性子宮腺肌症，傳統治療這一班病人很多時候都需要切除子宮，HIFU提供了一個新的選擇給病人和醫生考慮，更希望能盡量讓病人保留子宮。」彭醫生說。

女士們聞子宮瘤色變，彭醫生謂子宮肌瘤和腺肌症是十分普遍的婦科良性疾病，大概20%-25%婦女會患上。兩者大多初期無症狀，有些病人會有經痛或月經流量多，對工作和社交生活都有影響。

▲ 彭敏華醫生表示，當子宮肌瘤問題加劇，可採用藥物、手術及HIFU治療。「很多時會用幾種治療方式多管齊下，患者同時需要定期檢測，就算復發也可盡早察覺。」（被訪者提供）

肌瘤及腺肌可致不育

不能掉以輕心的，有部分女士因為長有肌瘤或腺肌症導致不育，彭醫生解說：「本身結構上這兩個病都可以令子宮的形狀改變，腺肌症令胚胎著床有困難，很多時候令婦女不育。因為很多婦女早起發病時無症狀，建議女士們一年一次婦科檢查時，進行超聲波檢測看清楚有沒有問題，如果發現有肌瘤或腺肌症，甚至已出現病徵，就要增加覆診的次數。」

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早年進行HIFU時，其中一個對病人的要求，是他們不再生育才會進行，對肌瘤大小亦有限制。隨技術及影像精確度不斷提升，做HIFU後打算生育亦無問題，另一條件是肌瘤要大於1厘米，主要是因為超聲波見得到肌瘤才可以做，太小超聲波無法檢測出就不能進行HIFU。

彭醫生指，總體上還須看病人是否適合做HIFU還是選擇其他方案。「不是只是看病灶的大小，還有很多其他因素考慮，例如病史、症狀、肌瘤是良性抑或惡性、病人的意願等，才制定一個理想的治療方案。」

記者：周美好