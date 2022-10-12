【殺害女友】無業男涉殺女友藏屍床底　控方指死者有逾101處傷14肋骨骨折 

▲ 無業男涉殺女友藏屍床底。（資料圖片）

34歲患精神病女子於2019年3月中，疑遭50歲同居男友殺害後藏屍床底下，涉案無業男友今（12日）於高院否認謀殺罪，承認誤殺但不被控方接納。控方開案詞指，被告於警誡下稱，死者病發大叫及誣捏他強姦，由於他因另案被通緝，為免驚動鄰居，遂動手襲擊及踢女友，並將其手綑綁於窗邊，女友身亡後把屍體藏於碌架床底，事後並邀死者女同事留宿睡在藏屍床上。法醫估計死者被發現前兩天身亡，身上有逾101處外傷，14條肋骨骨折，死於胸部明顯受鈍器所傷。

被告羅偉文（50歲），被控1項謀殺罪，控罪指他約或於2019年3月17日謀殺劉莉芝（34歲）。被告否認謀殺罪，承認誤殺罪，但不被控方接納。

控方開案詞指，本案沒有閉路電視拍下殺人過程，亦沒有第三者在場。根據被告警誡下向警方稱，他透過友人介紹結識死者，於2019年初被告搬往將軍澳寶琳邨與死者同住。死者患精神病，須定時覆診服藥，其血液內有冰毒成分，或有吸毒習慣。

被告稱於3月14至15日期間，死者於單位內精神病發，大叫及掀起衣服誣捏他強姦和非禮，由於被告因另案被通緝，為免驚動鄰居，遂用手打死者4次及踢她數下，並將她綑綁於窗邊。被告稱綑綁並非太繃緊，死者可睡在窗邊的床上。

控方指被告稱睡醒後發現死者倒在窗邊地上，手仍被「鬆鬆哋」綑綁。被告發現死者全身冰冷，懷疑她已死亡，遂把屍體藏於碌架床的床底下後離開單位。

控方指被告曾返回單位執拾個人物品，並曾向女兒或友人稱「出咗事」。由於被告被通緝，遂要求死者於夜總會任職的女同事耶喜誼替他租賃賓館及迷你倉。控方指被告並向已成年的女兒發出訊息，稱被死者「屈強姦及非禮，好嬲，打到無聲出為止」。

控方指耶於3月15日早上6時曾到死者住所交回其身分證，當時留意到死者鼻上有損傷。及至翌日清晨5時，耶致電死者時，已沒有人接聽。由於耶擬到死者住所借宿，遂致電被告，被告則指死者情緒不穩。

控方續指，被告於3月17日凌晨1時，向耶發出語音訊息，稱死者情緒不穩及已離家，著耶可到單位留宿，被告指死者曾懷疑他與耶有染，故不喜歡耶借宿。耶於清晨5時半到達單位，並於碌架床下格睡覺。控方指當時死者屍體已在床板下，耶並不知情。

及至3月19日，控方指被告要求耶替他租賓館及迷你倉，被告曾向耶稱「覺得Sony（死者）已俾人殺咗」，耶替被告登記入住賓館後離開。同日晚上，被告向友人李思慧稱因與死者爭執而搬離單位，並向李透露綁起女友。

控方指由於被告當時因另案被通緝，被告同日於賓館內，以藏有攻擊性武器罪被捕。警方於3月20日於單位內的床底發現死者屍體，屍體已呈現屍斑。

根據法醫驗屍報告指出，推算死者約於屍體被發現前2至3天死亡。法醫指死者頭、四肢及身軀約有101處瘀傷及擦傷，14條肋骨骨折，胸骨中間骨折，有中等及大量程度滲血，胸腔腐爛，肩胛骨及臀部深層瘀傷，肺及心臟大範圍瘀傷，死於胸部明顯受鈍器所傷，因襲擊或掙扎行為所致，頸或被束縛而施加壓力，加上體內有冰毒，進一步加速死亡。

控方指被告承認誤殺罪，受死者挑釁或因吸食毒品影響行為致殺害死者。

根據雙方同意事實，死者於2011年被診斷患精神分裂症，須定時服藥。被告於扣押期間，尿液樣本被驗出有冰毒。

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記者：林育慧