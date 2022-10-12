【販運毒品】警方搗破九龍灣毒品倉庫　撿獲市值逾5000萬可卡因

▲ 警方搗破九龍灣毒品倉庫，撿獲市值逾5000萬可卡因。（黃傑偉攝）

警方昨日（11日）於九龍灣區，以販運危險藥物罪名，拘捕一名25歲馬來西亞籍男子，撿獲49公斤可卡因，市值超過5,000萬元。

毒品調查科行動組高級督察吳嘉倫指，警方根據線報深入調查，發現有販毒集團以九龍灣工廈單位用作毒品儲存倉庫，並於本月11日展開拘捕行動，昨日下午於九龍灣一工廈外截查一名可疑男子，並在其背囊內搜出一磚重1公斤可卡因，隨即以販運危險藥物罪名將男子拘捕，並押同被捕人返回租用工廈單位內搜查。

警方再在單位內兩個紙箱檢獲38磚共重38公斤可卡因，及在10個膠袋包裝內檢獲10公斤重可卡因，檢獲毒品市值超過5,000萬元。調查發現上址於9月尾開始運作，面積約900呎，單位內除毒品外並沒有其他貨物及傢俬，警方相信已成功倒截大批毒品流入本地市場。

被捕男子25歲馬來西亞籍，報稱遊客，將暫控2項販運危險藥物罪名，將於明日(13日)在觀塘裁判法院提堂。

調查發現本地販毒集團跟馬來西亞販毒集團，在當地以金錢利誘低收入及負債人士參與販毒活動。警方呼籲工廈業主，要留意租客租用單位用途，以免被用作非法用途。並提醒業主要清楚租客有否經濟能力及用途，及是否短期租約。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉