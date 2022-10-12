【COLLAR復工】出席公開活動7缺1未見SoChing　宣傳海報COLLAR分拆避開不齊人尷尬

女團COLLAR即將復出現身公開活動！自MIRROR演唱會意外後，MakerVille宣布12子停工兩個月。

至於沒有正式宣布停工，但實際上工作銳減的COLLAR，亦終於會在11月27號以代言人身份現身公開活動，不過在宣傳海報上，仍然未見蘇芷晴（So Ching）身影。

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阿Mo不幸受重傷

男團MIRROR於7月28日舉行的第4場紅館演唱會時發生嚴重意外，當中舞蹈員阿Mo（李啟言）被舞台上方墜下的巨型屏幕壓傷，目前仍在伊利沙伯醫院留醫。

MIRROR所屬公司MakerVille宣布12子停工兩個月，並於10月10日推出新團歌為全面復出作準備。

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So Ching工作暫停

至於同屬MakerVille的COLLAR，雖然沒有說明休團，不過因為受傷舞者阿Mo是COLLAR成員So Ching男友，而So Ching在近兩個多月都專心照顧阿Mo，所以在事故後COLLAR工作亦有暫緩。雖然COLLAR在8月4日曾現身商台節目《叱咤樂壇》和《一圈圈》訪問，但獨欠So Ching。

在公開活動方面，因為成員陳泳伽（Winka）與ANSONBEAN合唱電影《明日戰記》主題曲《明日之明日》，所以團員中只得她於首映會中公開露面，但未有接受訪問。

而Ivy So（蘇雅琳）則忙於拍攝與ToNick主音趙善恆合作的電影，間中亦有見她更新限時動態。

復工7缺1

近日COLLAR代言的運動飲品品牌宣布，COLLAR將於11月27號現身公開活動。品牌於昨日發出帖文，預告Candy（王家晴）Ivy So與吳海昕將會現身活動為參加者打氣。

品牌於今日再出帖文，透露於同一個活動上，還會有樂隊RubberBand、組合per se，以及品牌代言人COLLAR現身，但宣傳照中只得Day（許軼）、Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Sumling（李芯駖）及Winka，連計另一海報上的Candy與Ivy So，將會出席活動的COLLAR成員只得7人。

估計今次預告COLLAR「復出」，但要分開兩日推出帖文，是為了避免So Ching缺席、未能採用團體照所宣傳而顯得突兀，才出此招數宣傳。

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