韓國「姬香公主」 開創頂級提子認證

水果的世界，不但有果王、果后，還有公主，到底怎樣的水果才配得上「公主」稱號﹖每年十月踏入青提的季節，今年在網絡上熱度創新高的韓國姬香香印提子，粒粒晶瑩飽滿，鮮嫩翠綠，沒有稱王稱后的霸氣，卻甜美清新，贏得「姬香公主」之名。

「姬香公主」並非天生擁有王室血統，而是透過陽光、水土、農民、代理逐一加冕。「我們四、五年前在韓國發掘這個品種，當時產品的水準尚未穩定，我們邀請當地農民合作，不斷提升品質，終於做出滿意的成品帶來香港。」一手一腳發掘兼捧紅「姬香公主」的代理商Freco，其業務發展總監Sam道出公主的誕生過程，一面欣慰，又帶一點自豪。

一枝一束盡吸精華

姬香香印來自韓國慶尚北道金泉市，該區溫差大、陽光多、雨水少，氣候特別適合提子生長，韓國金寶提子、珍珠串提、巨峰皆源於此。發掘「姬香公主」的星探是Freco採購主任Kent，他本身是韓國人，多年來與當地農民緊密溝通，「疫情前我們每年都會到韓國視察農場，了解各種水果的種植過程，金泉市自十年前開始培植香印，至近年我們發現這個品種的質量特別好，於是提出獨家代理，確保產品維持最高等級。」

韓國香印提子分為三等級，優、特優，以及由姬香開創的頂級認證「韓國姬香香印」等級。Kent解釋，要達致頂級水平，需要具備五大條件：一枝一束、每束至少重600克、糖度平均值16°Bx、著色度3度以上、日照超過150天，「一枝一束種植是指每株提子藤只種植一束提子，農民會將其他生長得不夠好的提子剪去，將養分集中到同一束，令果實更大更甜。」要長期保持品質穩定，需要經驗與科技結合，農民根據當年天氣和雨量決定採收時間，又會利用檢測機進行糖度認證，最後由人手覆檢品質才包裝出口。

賦與品牌核心價值

Freco四年前將姬香香印引入香港，着手探測市場，塑造品牌形象；去年開始，「姬香公主」逐漸為人認識，其翠藍色的吸睛包裝應記一功。Sam表示，由供應鏈提供增值服務是公司管理的核心理念之一，「作為供應商，除了搜尋好產品外，推廣都是重要一環，如果產品沒有經過包裝便推出市場，客人未必會留下印象，所以我們會將水果品牌化，有助長遠發展。」

所謂品牌化，並非單純改名或設計包裝，而是提取產品的基因，強調其價值和獨特性，達到深入民心的效果，「好的產品，沒有品牌推廣也可能被發現，但品牌化足以加快過程，當農民生活質素得以提升，會積極維持甚至提升產品質素，不會短視地賣完就算。我們做的是長線生意，客人每次花百多元買姬香香印，需要確保他們每次得到的都是同一種味道和享受，這樣才會有回頭客。」

傳統行業走向現代化

水果批發是Sam的家族生意，祖父輩自六十年代進駐油麻地果欄，至九十年代父母創立成記欄，藉着進口東南亞水果打響名堂。十年前，Sam和家姐接手管理公司，將傳統行業現代化，引入新的管理和營銷手法，「我們在果欄年代全公司只得五個人，現在前線加後勤超過三百人，規模仍在擴展中，感謝父母建立平台讓我們大膽嘗試。」

父母淡出批發前線，卻轉向上游生產，忙於穿梭內地各省各縣，培訓農民以現代化方式種植，提升產品質素和食物安全，「媽媽一直熱心幫助內地農民，近年到南京丹東教當地農民培植士多啤梨，又到雲南西雙版納、天津等地找尋適合培植香印的土壤。」此系列出品取名「甜匠」，代表匠人之心，意指花一生精力，堅持做好想做的事，Sam笑說：「甜匠就是我媽！」上一代追求的理想，成為下一代堅守的價值。

▲ Freco業務發展總監Sam（右）及Freco採購主任Kent是水果界的金牌經理人，近年積極發掘韓國優質水果，十至十一月正是韓國姬香香印提子和彩虹奇異果的當造季節。

▲ Sam在大學讀金融，畢業後加入公司，與家姐聯手推動現代管理及銷售模式，「金融是數字遊戲，感覺不太真實，現在每次到超市或批發市場，看到自己進口的水果去到客戶手中，食後還有好評，滿足感非金錢可比擬。」

▲ 「姬香公主」產自韓國慶尚北道金泉市，當地平均日照14小時，溫度和濕度相差大，加上水源清澈，土壤養分含量極高，得天獨厚的天然環境適合培植頂級香印。

▲ 農民採收姬香香印前，先用手提檢測機測量糖度，收割後再以大型檢測機進行雙重糖度認證，確保所有產品達致最佳標準。

▲ 韓國新高梨果實圓渾碩大，肉質爽脆，淡黃色外皮略為粗糙，能鎖住果肉水分。

▲ 韓國產的彩虹奇異果，熟透後糖度可高達15°Bx，果肉中心呈紅色，屬偏紅色的花青素。 彩虹奇異果的產期非常短，只在秋季的一兩個月出產，非常矜貴。味道方面跟一般奇異果亦大有不同，以甜味為主，酸度極低，果肉非常軟腍多汁。

(特約)