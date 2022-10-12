【新冠肺炎】有病徵快測卻呈陰性　醫生改用一種檢測方法即變陽性

自香港政府早前接受市民使用快速測試自我檢測後，快速測試套裝一度供不應求。日前，台灣前台大醫院兒科醫生蒼藍鴿在其YouYube頻道上分享自己的確診經歷，並教導市民若有病徵卻使用鼻腔拭子樣本快速一直呈陰性的話，可以使用咽喉拭子樣本測試，能增加準繩度。

蒼醫生於其YouTube頻道「蒼藍鴿的醫學通識」上分享，由於新冠病毒在不斷地變種，而現時普遍人感染的主流變種病毒BA.4和BA.5，在某部分確診患者身上，若利用鼻腔拭子方式檢測並不能檢測出「陽性」。據其分享，他認為針對這種情況，利用咽喉拭子方式進行檢測較合適。

他續指，他認為變種病毒較喜愛攻擊咽喉位置，所以會發現不少病患口腔後面接近扁桃腺位置的病毒量與鼻咽的位置一樣高，故他建議民眾若利用鼻腔拭子的方式未能成功檢測出「陽性」但已有明顯病徵的市民利用咽喉拭子方式，把檢測綿棒伸到口腔的最低側，「挖一下會有點想吐，但沒關係，這樣挖起來反而變成陽性。」

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責任編輯：羅嘉欣