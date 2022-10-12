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【爭埋單】爭埋單互不退讓爆衝突　親戚飯聚大打出手全部帶返警局

親子 16:39 2022/10/12

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樂極生悲！

為了爭埋單發生口角繼而動武屢見不鮮，特別如果受酒精影響，就更容易情緒失控！最近在台灣就發生一單奇聞，最後要驚動警方，肇事者全被帶返警局收場！

最新影片推介:

綜合台灣傳媒報道，事緣一名男子跟親友在一間餐廳聚餐，結束後該男子與大伯為了搶埋單爆發激烈口角，兩人在馬路旁大吵大鬧說「這餐我來付」，一行人腳步搖搖晃晃、醉意濃厚，其中一人不斷失控咆哮，最後餐廳報案。

警員到場後見場面開始失控，遂壓制男子家屬在地下，家人見狀後嚇得叫警員輕力一點，有女家屬更在旁抹眼淚，失控場面直到晚上9時多，警方一查發現雙方是親戚關係，但怎麼會發生衝突？

而目擊者指，當晚一家人在餐廳食薑母鴨，開心喝酒、吃飯聊天，這餐共台幣2,500元（約600港元），但離開時妹婿和大伯都說「這一攤我來付」，兩人爆發激烈爭執，愈吵愈大聲，嚇得薑母鴨店員報警。警方到場，妹婿仍情緒激動，當街被壓在地上帶回警局。

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責任編輯:王明芳

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