【課程改革】初中生社科改名「公民、經濟與社會」　加強國情國安教育2024年中一全面推行

▲ 初中生社科將改名為「公民、經濟與社會」，2024年起在全港中一級推行。（資料圖片）

繼高中通識科去年起被公民與社會發展科逐步取代，教育局今日（12日）公布，初中生活與社會科（簡稱生社科），亦將改名為「公民、經濟與社會」，局方建議於2024年9月在全港學校中一級全面推行新課程，並鼓勵學校考慮在明年9月試行。新課程加強「幫助學生認識國家及培養國家觀念」，加強國家安全教育、《憲法》、《基本法》和國情教育等學習元素。

教育局今向學校發通函，涵蓋中一至中三的生社科，自2010年推行至今已逾10年，期間中學階段相關課程指引已作更新，高中4個核心科目優化措施亦已於2021/22學年落實，故生活與社會課程有需要檢視及修訂，務求課程內容能配合學生需要和社會發展，與時並進，促進學生在相關學習領域範疇學習。

教育局指，新科名稱由課程發展議會個人、社會及人文教育委員會，所成立的「檢視和修訂生活與社會（中一至中三）專責委員會」提出，並獲局方接納。據新修訂的「課程大綱」文件解釋，現行科目名稱「生活與社會」未能充分反映課程所包含「個人與群性發展」及「資源與經濟活動」的2個學習元素，容易引致誤解和忽略當中的必須學習內容，專責委員會遂建議將「生活與社會」課程更名為「公民、經濟與社會」課程，使名稱能更明確反映課程涵蓋範疇一、五及六的學習元素，以及傳遞課程的宗旨是「幫助學生認識個人作為社會一份子的角色和責任，培養他們成為有識見和負責任的公民」。

教育局鼓勵學校考慮在2023年9月試行新課程，學校除可輔以現行教科書於2023年施教新課程，局方亦會提供支援，包括提供中一至中三支援教材（中、英文版），以及教師培訓課程，向學校介紹如何有效使用上述教材。

新課程有7項主要修訂，其中「課程宗旨」和「學習目標」修訂後更突顯個人在社會的角色和責任，加強幫助學生認識國家及培養國家觀念；加強國安教育、《憲法》、《基本法》和國情教育學習元素；並加強與高中學習銜接等，詳情如下：

修訂「課程宗旨」和「學習目標」，突顯個人在社會的角色和責任，加強幫助學生認識國家及培養國家觀念，並建立正確的價值觀和態度，養成良好的行為習慣，成為有識見和負責任的公民

萃取現行課程29個單元的必須學習內容，重新組合成為12個單元，並加入適時的課題，以及刪除過時及重複的內容

突顯課程包含的價值觀教育學習元素

加強《憲法》、《基本法》和國情教育學習元素

加強國家安全教育學習元素

加強理財教育學習元素

建基於小學課程的學習及加強與高中學習的銜接

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅