【東京景點】2022年東京10個最新必去景點　日本第一座市區纜車＋反斗奇兵酒店

▲ TOPick為大家介紹十個東京必去新景點。

日本現已通關，長時間沒有「返鄉下」不知道有什麼新景點？不用擔心，TOPick為大家介紹10個2022年東京必去新景點，當中包括東京迪士尼的新酒店、日本第一市區纜車及日本復古遊樂園等等，讓大家計劃好開關後的東京之旅，出發GOGOGO。

1. 東京迪士尼反斗奇兵酒店

▲ 東京迪士尼反斗奇兵酒店。（圖片來源：東京迪士尼官網）

東京迪士尼樂園新開設反斗奇兵為主題的酒店，由外到內都以反斗奇兵為主，外牆、通道、大堂以及房間等都充滿著玩具圖案。酒店外還有巨大的巴士光年打卡位，正門還有彈弓狗公園，以及不同角色的大模型，大家到東京迪士尼一定要入住反斗奇兵酒店！

地址：千葉縣浦安市舞濱1-1

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2. 袖珍模型主題樂園「SMALL WORLDS TOKYO」

▲ 袖珍模型主題樂園「SMALL WORLDS TOKYO」。（圖片來源：官網）

在東京台場有最新的袖珍模型主題樂園「SMALL WORLDS TOKYO」，以微縮世界為主題，場館有6個展區，佔地約8000平方米。模型逼真地以1:80比例製作，劃分六大主題展區包括太空中心區、全球小鎮區、關西國際機場區、美少女戰士區、新世紀福音戰士區及新世紀福音戰士第三新東京區。父母還可以帶小朋友到三樓手作區，製作迷你模型及1:80的自己，更有機會在自選區域入住一年！

地址：東京都江東區有明1丁目3-33有明物流中心

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3.橫濱空中纜車

▲ 橫濱空中纜車。（圖片來源：官網）

橫濱是日本「絕美5大夜景」之一，大家到東京都可以到橫濱來一個一日遊或兩日一夜遊。橫濱有日本第一座興建在市區中的空中纜車「YOKOHAMA AIR CABIN」，適合一家大細或與另一伴一起欣賞橫濱夜景。橫濱空中纜車有36個車廂，一個車廂可容納8人，「一大班人」去都沒問題！

地址：神奈川橫濱市中區新港2丁目1番2號

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4. 池袋水母館

▲ 池袋水母館。（圖片來源：官網）

池袋的陽光水族館最近開設以水母作主題的水母館，館內燈光營造十分浪漫的氣氛。當中有水母隧道及水母樓梯，大家可以感受被水母圍繞的感覺，十分適合打卡！看到水母輕盈地飄浮，十分療癒！

地址：東京都豐島區東池袋3-1 太陽城World Import Mart大樓頂樓

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5. 橫濱海岸親子公園

▲ 橫濱海岸親子公園。（圖片來源：官網）

近年在橫濱新開的「UNIQLO PARK」是UNIQLO世界首間親子公園，三層高連頂層花園，適合大家邊買邊玩。「UNIQLO PARK」佔地3300平方米，公園及店舖融為一體，以白色簡約風為主，每層更設有大型滑梯，大家可以一邊吹海風一邊欣賞東京灣的海景！

地址：神奈川橫濱金澤區白帆6-5

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6. 澀谷「SHIBUYA SKY」

▲ 澀谷「SHIBUYA SKY」。（圖片來源：官網）

「SHIBUYA SKY」是連接著澀谷車站的商場「SHIBUYA Scramble Square」，頂層設有306度露天展望台，大家可以飽覽東京城市及夜景，更可以在「SHIBUYA SKY」手信店逛街。

地址：日本150-0002東京都涉谷區涉谷2丁目24−12

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7. 西武遊樂園

▲ 西武遊樂園。（圖片來源：官網）

在東京近郊的西武遊樂園經翻新後，現已重新開幕，遊樂場以1960年代的昭和復古為主題，大賣懷舊氣氛。現場還提供蜜瓜蘇打、日式拿坡里義大利麵的喫茶店、舊式的彈珠遊戲及大唱日本歌謠的表演，感受日本懷舊時光。

地址：埼玉県所沢市山口2964

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8. 淺草横町

▲ 淺草横町。（圖片來源：東京觀光事務所台灣辦事處）

位於東京淺草的「東京樂天地淺草大樓」近期開設「美食+祭典」為題的美食商店街「淺草横町」，大家可以體驗到日本祭典的熱鬧氣氛，還可以品嚐到各樣美食，現場還有和服租借服務及不少打卡位！

地址：東京都台東区浅草2-6-7 4樓

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9. 澀谷MIYASHITA PARK

▲ 澀谷MIYASHITA PARK。（圖片來源：官網）

澀谷的MIYASHITA PARK在2020年6月全新開幕，當中結合酒店、商業設施及公園，讓大家有一個多元化的玩樂地方。當中更劃分南北區，南區以特色小店為主，可以自製朱古力的Kitkat laboratory，卜吉力的服裝品牌GBL，一樓還有24小時營業的美食街——澀谷橫丁，集合19家日本全國美食的居酒屋，北區則以名牌店舖為主，包括LV、GUCCI等。

地址：東京都渋谷区神宮前1-14-30

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10.迴轉壽司「藏壽司」

▲ 迴轉壽司「藏壽司」。（圖片來源：網上圖片）

有著全球最大、最高的全新「藏壽司」旗艦店於東京「晴空塔押上站前店」開幕，是品牌旗下最大及最高的分店，面積有834平方公尺。店舖有藏壽司LOGO牆，設有兩層的空間，一樓有大型彈珠機「BIKKURA PON！DX」，二樓有數碼射擊遊戲「BIKKURA GYO」，吃飽後還可以玩遊戲。

地址：東京都墨田区1-8-23 1-2樓

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責任編緝：蕭雅文