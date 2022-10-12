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【中共二十大】譚耀宗：中共換屆不會令港澳政策有太大改變　料二十大出現疫情論述

政治 16:39 2022/10/12

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全國人大常委譚耀宗表示，明年的全國人大會議已定於3月5日召開。（資料圖片）

中共「二十大」周日於北京召開，全國人大常委譚耀宗預料，大會將總結過去工作及探討疫情對國家的影響，並作出指引。他又指，相信中共「二十大」的人事變動不會令港澳政策有太大改變。

譚耀宗今日（12日）接受電台訪問表示，港澳政策最大的體現，在於國家主席習近平的「七一講話」，習近平講話就是總結了「一國兩制」在過去20年有甚麼經驗，「四個必須」、「四個希望」統管著未來港澳的政策，「無論誰日後負責港澳工作，都是按著這個精神去落實，所以我不覺得有不同的人，就會另外有不同或全都改變，應該就不會的。」

譚耀宗又指，相信大會將總結十八大、十九大以來工作主要的經驗及成就，從而帶出未來工作規劃，當中一定出現有關疫情的論述。他提及，國家保障人民健康的同時，付出都很大的代價，主要涉及經濟方面，大會料會總結影響及為未來提供指引，在防控的同時考慮經濟。他說，相信黨大會的文件不會提得很仔細，執行上未必會有具體細節，但應該會論述大方向。

對於港府抽起本年度《基本法》23條立法會，譚耀宗認為，今年之內不啟動相關立法多工作並不出奇，因為餘下時間不多，又指今屆政府7月才開始，需要時間考慮如立法。他表示，昨日特首李家超已明言會盡早去做，相信當局準備好、研究清楚，就會推行《基本法》23條立法。

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記者：陳葆琳

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