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【Uber有折】10月往返機場有85折　即睇折扣使用方法及細則

社會 16:45 2022/10/12

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（資料圖片）

網約車平台Uber宣布推出新優惠，10月往返機場只要輸入優惠碼，行程即可享85折。另外，Uber統計今年第三季數據，蘭桂芳、海港城重新升上「假日5大落車熱點」；亦發現平日繁忙時段乘Uber上班的行程數量較年初增加逾40%，相信與在家工作取消有關。

政府自9月26日推行「0+3」，Uber發現自當日起計兩星期，來往機場及市區的行程倍增，最多人在早上8時前往機場，油尖旺區最多人前往機場。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，樂見政府放寬入境檢疫限制，在香港回復生機之時， Uber將繼續接載海內外的乘客出發前往出席大大小小的活動，包括商務會議、國際金融會議、體育盛事或海外假期。

Uber同時宣布由即日起至10月31日（一），只要在 Uber App內輸入優惠碼「HKGAIRPORT」，首2,500位乘客即可在下一次乘搭Uber往返香港國際機場時，享受有限時85折優惠，最高優惠金額為港幣50元，名額先到先得，額滿即止。

除出入境旅客有增長，近來港人乘車模式亦有轉變，本地出外頻率增加。Uber指，與今年首季比較，今年第三季度本地行程數字明顯增長，其中在平日繁忙時段的行程數量，錄得逾40%的增長。5大熱門上落車地點如下：

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記者：陳梓蔚

 

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