【癌症殺手】30歲男不煙不酒患胃淋巴癌　醫生拆解9大症狀易忽略

▲ 30歲男不煙不酒、無家族病史，突然發燒揭患胃淋巴癌。（iStock圖片）

很多癌症早期都沒有明顯症狀，台灣一名男子不煙不酒，亦沒有家族癌症病史，早前突然發燒，檢查後竟發現患上胃淋巴癌。醫生指出，胃淋巴癌症狀與消化不良或胃潰瘍相似，因此容易被病人忽略。

台灣胰臟科醫生林相宏在Facebook專頁分享案例，指一名30歲男子本身不煙不酒，平時身體沒有大礙，亦沒有慢性病和家族癌症病史，在接受胃腸及胰臟檢查前幾天突然發燒。照胃鏡時發現，在胃的皺褶中有一顆約1厘米的突起物，經切片檢查後，證實是「胃部B細胞淋巴瘤」。

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林相宏指出，胃淋巴癌沒有典型症狀，常見症狀與消化不良或胃潰瘍相似，包括：

腹痛

脹氣

噁心

疲倦

食慾不振

少數會胃出血

不過，亦會有淋巴瘤特有的症狀：

發燒

明顯盜汗（特別發生在夜間）

體重減輕

他表示，淋巴瘤症狀並不特殊，因此經常被忽略，診斷時癌細胞的侵犯範圍往往已經較廣。另外，由於B細胞淋巴瘤是全身性疾病，治療以化療為主，醫生會評估淋巴瘤侵犯的範圍，是否擴散到其他器官。他強調，如及早發現，癌細胞沒有轉移，治療效果相當不錯。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「胰臟醫師 林相宏」。

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責任編輯：羅嘉欣