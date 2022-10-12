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【網球新星】黃澤林與「校長」拿度練波感驚喜　盼他日與偶像賽場上相遇

社會 17:01 2022/10/12

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黃澤林(右)與「泥地王」拿度(左)苦練3小時。(黃澤林 IG)

與偶像同場練波有何感覺？香港網球新星黃澤林昨日（11日）返回西班牙拿度網球學校訓練時獲「驚喜」，與「校長」拿度（Rafael Nadal）進行了3小時的訓練，他坦言感到十分開心及榮幸，更期望有一天可與偶像在比賽場上相遇。

上周六贏得越南網賽男雙冠軍後，黃澤林回到西班牙拿度網球學訓練。他昨日在社交平台分享喜悅，指與「泥地王」拿度苦練了3小時，「好開心同好榮幸今日可以同我偶像苦練3小時，我會繼續努力，希望有一日可以係比賽場上相遇!!」

從黃澤林分享的練習短片可見，拿度親自落場與黃澤林對練，拿度以反手及正手抽擊向兩邊底線，令黃澤林每一個回擊都須來回跑向兩邊。黃澤林又上載與拿度教練莫亞(Carles Moyà)的合照，他本人稍後將赴印尼參加職業巡迴賽。

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責任編輯：蘇文軒

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