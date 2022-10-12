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【日本開關】日本西九州新幹線開通　博多去長崎只需1.5小時

休閒消費 16:53 2022/10/12

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日本終於在10月11日開關，迎來一眾全球自由行旅客。當地市面亦變得熱鬧，有不少新商場、新酒店及新設施也相繼落成，其中包括連接九州佐賀縣武雄溫泉至長崎的西九州新幹線，亦於上月23日正式通車，全新設計的新幹線列車KAMOME海鷗號也正式亮相。

以往的九州新幹線，只會由新大阪車站連接福岡、熊本及鹿兒島等大城市，要去長崎的話就要靠高速巴士或JR九州鐵路特急列車，車程動輒近3小時。為了方便自由行旅客遊長崎，JR九州策劃了全新的西九州新幹線，並於上月尾正式通車，讓遊客可一站式由福崗玩到佐賀，再順道遊長崎。

西九州新幹線由全程66公里，由博多去長崎只需1小時20分。

西九州新幹線全長66公里，是全國最短，由佐賀縣的武雄溫泉連接長崎站，會途經嬉野溫泉、新大村及諫早這3個大站，全程僅需約30分鐘。

遊客可先玩福岡，再從福崗博多乘搭特急電車前往佐賀武雄溫泉，享受一下這個1,300年歷史溫泉，接著乘西九州新幹線往長崎繼續遊覽。由博多站至長崎站總車程最快只需1小時20分鐘，比原先方法快捷便利，票價從3,600日圓（即港元193）起。

紅白車身的KAMOME海鷗號，由JR九州御用設計師水戶岡鋭治所設計。（JR九州圖片）

西九州新幹線使用的列車會沿用長崎特急列車「KAMOME」（海鷗號）這名字，而原本運行博多至武雄溫泉的特急列車，則改為「Relay KAMOME」。

全新的KAMOME有6節車廂，指定席與自由席各3節，以最新型N700S為基底，外觀則由JR九州御用設計師水戶岡鋭治設計，靈感來自自由飛翔的海鷗，加上和洋風，在白色車身上加上JR九州代表的朱紅色，簡潔俐落。

記者︰黃依情

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