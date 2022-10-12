【著數優惠】本地酒店推餐飲住宿優惠　五星酒店1,180元房價送近同等餐飲消費額

▲ 港島君綽海逸酒店推出官網限定優惠，訂stacyation送餐飲消費額。（酒店圖片）

自港府宣布放寬抵港檢疫至「0+3」，加上日本昨天（11日）正式恢復自由行，大批港人急不及待出外遊埠，暫未能外遊的人士亦不需失望，現時多間酒店推出餐飲住宿優惠，可以一止旅遊癮。

四星級的逸東酒店近日推出快閃住宿優惠「食．住．飲」，入住逸‧雅客房星期日至四2人房價1,188元（連服務費後1,306元）、星期五及六1,388元（連服務費後1,527元），價格包花樣年華 Flower Years滋味套餐、兩位用The Meat Co. 200G USDA美國西冷牛扒餐、2張 Terrible Baby飲品券同埋普慶餐廳雙人自助早餐，可以住足24小時，下午3點入住翌日3點退房。

預訂日期：2022年10月12至16日

適用入住日期：2022年10月13至11月30日

預訂網址：https：//bit.ly/3RQidht

五星級的港島君綽海逸酒店推出官網限定三重賞優惠，訂stacyation 送餐飲消費額、再有消費券和日本面膜體驗裝送。悠閒住宿組合二人房價1,180元（連服務費後1,298元）起入住一晚高級海景客房，包1,000元餐飲禮遇，額外送多 100元，即共值1,100元餐飲禮遇，還送50元酒店餐飲優惠券。

專屬餐飲住宿禮遇每晚房價 1,520元（連服務費後1,672元）起包每天免費早餐、下午茶小點、黃昏雞尾酒，可自選1項專屬餐飲禮遇，亦會送50元酒店餐飲優惠券。於酒店官網預訂任何住宿優惠，即送日本Barrier Repair 面膜及大島椿山茶花修護美髮油體驗裝一份。

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記者：陳麗娜