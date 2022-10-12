  • 28°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 17:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】本地酒店推餐飲住宿優惠　五星酒店1,180元房價送近同等餐飲消費額

社會 16:54 2022/10/12

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

港島君綽海逸酒店推出官網限定優惠，訂stacyation送餐飲消費額。（酒店圖片）

自港府宣布放寬抵港檢疫至「0+3」，加上日本昨天（11日）正式恢復自由行，大批港人急不及待出外遊埠，暫未能外遊的人士亦不需失望，現時多間酒店推出餐飲住宿優惠，可以一止旅遊癮。

四星級的逸東酒店近日推出快閃住宿優惠「食．住．飲」，入住逸‧雅客房星期日至四2人房價1,188元（連服務費後1,306元）、星期五及六1,388元（連服務費後1,527元），價格包花樣年華 Flower Years滋味套餐、兩位用The Meat Co. 200G USDA美國西冷牛扒餐、2張 Terrible Baby飲品券同埋普慶餐廳雙人自助早餐，可以住足24小時，下午3點入住翌日3點退房。

預訂日期：2022年10月12至16日

適用入住日期：2022年10月13至11月30日

預訂網址：https：//bit.ly/3RQidht

五星級的港島君綽海逸酒店推出官網限定三重賞優惠，訂stacyation 送餐飲消費額、再有消費券和日本面膜體驗裝送。悠閒住宿組合二人房價1,180元（連服務費後1,298元）起入住一晚高級海景客房，包1,000元餐飲禮遇，額外送多 100元，即共值1,100元餐飲禮遇，還送50元酒店餐飲優惠券。

專屬餐飲住宿禮遇每晚房價 1,520元（連服務費後1,672元）起包每天免費早餐、下午茶小點、黃昏雞尾酒，可自選1項專屬餐飲禮遇，亦會送50元酒店餐飲優惠券。於酒店官網預訂任何住宿優惠，即送日本Barrier Repair 面膜及大島椿山茶花修護美髮油體驗裝一份。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【著數優惠】香港喜來登酒店瑰蜜果香下午茶　送ALBION美容產品+手部護理服務
13:01 2022/10/05
【著數優惠】香港喜來登酒店瑰蜜果香下午茶　送ALBION美容產品+手部護理服務
【著數優惠】SOGO買滿$1,200換購平價貨品　17折不鏽鋼煎鑊、半價日本大吟釀
16:07 2022/10/05
【著數優惠】SOGO買滿$1,200換購平價貨品　17折不鏽鋼煎鑊、半價日本大吟釀
【著數優惠】Klook本地海外玩樂優惠預告開搶　第1擊：10月7日趣味時光留影館47折優惠【內附連結】
14:08 2022/10/07
【著數優惠】Klook本地海外玩樂優惠預告開搶　第1擊：10月7日趣味時光留影館47折優惠【內附連結】

你可能感興趣

【著數優惠】香港喜來登酒店瑰蜜果香下午茶　送ALBION美容產品+手部護理服務
13:01 2022/10/05
【著數優惠】香港喜來登酒店瑰蜜果香下午茶　送ALBION美容產品+手部護理服務
【著數優惠】SOGO買滿$1,200換購平價貨品　17折不鏽鋼煎鑊、半價日本大吟釀
16:07 2022/10/05
【著數優惠】SOGO買滿$1,200換購平價貨品　17折不鏽鋼煎鑊、半價日本大吟釀
【著數優惠】Klook本地海外玩樂優惠預告開搶　第1擊：10月7日趣味時光留影館47折優惠【內附連結】
14:08 2022/10/07
【著數優惠】Klook本地海外玩樂優惠預告開搶　第1擊：10月7日趣味時光留影館47折優惠【內附連結】
餐廳情報 美食 自由行 住宿 飲品 餐廳 著數優惠 酒店 下午茶

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
今日 10:39
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
13:33 2022/10/05
【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
【遇人不淑】男友以「無精症」為由不設防　女生分手後驗孕見兩條線
17:19 2022/10/11
【遇人不淑】男友以「無精症」為由不設防　女生分手後驗孕見兩條線