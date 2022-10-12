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《鏈鋸人》涉谷車站巨形廣告板搬到旺角　米津玄師《KICK BACK》上架一日破200萬點擊

娛樂 17:03 2022/10/12

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將《鏈鋸人》在涉谷站的巨形廣告移師到旺角。

2022年日本人氣漫畫《鏈鋸人》改編的同名動畫已於日本、香港、台灣同步開播！10月11日起bilibili會搶先熱播，香港Ani-On YouTube中文官方動畫頻道及Netflix亦會於10月19日開播。

開播首日，米津玄師主唱的主題曲《KICK BACK》及由Vaundy主唱的片尾曲《CHAINSAW BLOOD》亦同步在各大音樂平台上架。

《KICK BACK》MV在YouTube上架一日更即破200萬點擊，氣勢如虹。另外，由著名電影和動畫配樂作曲家牛尾憲輔製作的配樂「edge of chainsaw」也在製作公司MAPPA的YouTube頻道公開，其封面也是首集出現的蕃茄惡魔，Blu-ray及DVD Vol.1已定於2023年1月27日開始發售。

《鏈鋸人》在旺角的巨形廣告牌。

而《鏈鋸人》亦已殺到香港現身旺角。早前《鏈鋸人》動畫在日本展開鋪天蓋地宣傳，涉谷SHIBUYA109外牆以及涉谷站通道，都貼滿《鏈鋸人》平面宣傳海報，新宿站亦有大型3D廣告及長達45.6公尺的LED電視，連續播放《鏈鋸人》正式預告。

這次《鏈鋸人》將涉谷站的巨形廣告移師到旺角，完美呈現主角淀治化身成鏈鋸人後的氣勢，淀治以外三位主角亦有現身：淀治上司，對魔特異4課的真紀真、淀治前輩早川秋、血之魔人帕瓦，而廣告板受不少途人圍觀及打卡。

最新影片推介：河國榮專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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