【新品速報】KORRES 野玫瑰維他命C美白肌底液 秋冬乾燥敏感肌適用

正式踏入秋冬季節氣, 特別容易出現敏感肌，因此正確的護膚步驟相當重要。KORRES 野玫瑰維他命C美白肌底液新登場, 有助收斂毛孔, 並幫助恢復皮膚的自然 pH 值，強韌皮膚保護屏障。

KORRES 野玫瑰維他命C美白肌底液的質地介乎爽膚水和精華之間，主要用為活化肌膚底層的細胞，有助增強護膚品的滲透力。肌底液能有助打開護膚的通道，讓護膚品成分達至肌膚真皮層。肌膚吸收到更多營養，同時令護膚效果更加顯著。

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KORRES 野玫瑰維他命C美白肌底液含有高穩定不致敏的維他命C（Super C），並命名為 SuperC。其油溶性特質令它更易被肌膚吸收， 臨床測試証實比純維 C有效 1000% 吸收率。

高穩定維他命C（Super C），極罕有地以天然野玫瑰提煉，而非市面上的化學合成維他命C，而其濃度達15%，並以革命性技術做到1,000倍吸收，穩定性高，不含光敏成份，有效去斑袪皺，均勻膚色，成份天然溫和，適合敏感皮膚人士使用。

天然成份高達95.3%，主要成份:

• 野玫瑰油：含豐富脂肪酸，可滋潤肌膚及提升肌膚豐盈飽滿度。

• 黃瓜水：富含營養成分，具有保濕特性，令肌膚倍感柔軟清新。

並且擁有野玫瑰油、植物角鯊烷（B5）、薑黃、白茅萃取液等成份，能有效撃退暗啞、乾紋、色斑、敏感、面油及增加皮膚彈性。同時，亦能注水保濕，24小時持續注水補濕、均勻膚色、舒緩鎮靜, 適合正常皮膚、敏感肌、孕肌。

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責任編輯︰陳珈希