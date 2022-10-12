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【非禮脫罪】涉港鐵車廂內非禮男子　男教師脫罪官指證人證供分歧

社會 17:00 2022/10/12

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男教師涉於港鐵車廂內非禮男乘客，今於九龍城裁判法院被裁定罪名不成立。資料圖片

43歲男教師涉嫌於港鐵車廂內摸24歲男子的臀部，教師否認1項猥褻侵犯罪，案件經審訊後，今（12日）於九龍城裁判法院作裁決。裁判官指事主與觀察警員的證供存在分歧，事主亦未有目擊性侵過程，裁定罪名不成立，被告兼獲訟費。

被告劉其至（43歲，教師），被控於2022年3月17日，在由港鐵尖沙咀站駛往佐敦站的車廂內，猥褻侵犯男子X。

裁判官裁決時指，控方主要依賴觀察便衣警員的證供。警員供稱當時站在被告和X身後，被告非禮前曾東張西望，但不肯定被告有否發現他。裁判官認為，被告四處張望時必定會看見警員，不會挺而走險，在疏落的車廂摸X的臀部。

裁判官又指，警員和X的證供存有矛盾，X供稱曾站在原地左右扭動身體嘗試擺脫被告觸摸，警員則指X曾向右移動，警員描述X的站立位置亦與X所述有別。另外，由於X沒有目擊非禮過程，以及警員的觀察受到質疑，遂裁定被告罪名不成立，辯方申請訟費獲批。

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記者：陳曉欣


 

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