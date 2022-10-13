敢創就要敢拍！ 最具創意可贏走$8萬獎金

▲ ACOO現正舉行首屆短片拍攝比賽，只要有好橋，隨時可以贏取現金獎兼成為下一個當紅YouTuber。

隨着手機功能和質素愈出愈高，只要有一機在手，人人都有機會變成「大導」！自問有創意又膽色過人，可以考慮參加由創意媒體ACOO舉辦的「盡拍」創意育成計劃，冠軍除可贏走$8萬獎金外，還可以獲得一次商業合作機會，想成為下一個YouTuber新星就要把握機會。

用有限資源 拍出無限創意

為了發揮香港人的「盡做」精神，一直以各種創新方法推動本地藝、文化、創意發展的ACOO，今次特別以「你有幾盡？」為拍攝題目，舉行短片拍攝比賽。參賽者只要圍繞「社會」、「藝術」、「文化」、「可持續發展」等4個類別，度出具創意的「好橋」，並遞交創作企劃書，主辦單位會根據創意和可行性篩選出16隊進入初賽，而16強參賽者會獲得$1萬製作經費，讓你把好橋拍出來。

另外，團隊會將16強的作品放在ACOO YouTube Channel作公開發佈。在專業評委評分、影片瀏覽量和ACOO團隊評分等三方面獲得最高分的4隊參賽隊伍，將可進入決賽環節——「創意挑戰」。而ACOO會為最後4強隊伍提供$2萬製作經費、一部最新型號iPhone以及ACOO studio內配置的電腦，讓參賽者以有限器材，發揮無限創意和技巧去隨心所拍。

星級評判及導師坐鎮 設大師班分享心得

為了讓決賽更具挑戰性和可觀性，主辦單位更特別邀請了多位星級人物如「黑面女神」樊沛珈（Gi）、ToNick的趙善恆（恆仔）、陳海寧（Isabella）和楊俊賢（鹽叔）@好青年荼毒室等一同為4強影片作嘉賓。樊沛珈和趙善恆更會在「盡拍大師班」中擔任導師，跟參賽者分享成功心得。至於評判則會由李健宏（KB）和智將情侶（李星熲&王啟豪）擔任，並會於明年4月的「盡拍頒獎禮」選出首屆台主。

▲ 有星級嘉賓分享心得，又有星級評判做評審，愛拍之人要把握良機！

▲ 只要喜歡度橋、拍片、剪片，都可以以個人或團體名義參賽。

報名日期：

即日起至11月2日

參賽資格：

- 只要年滿18歲或以上的香港居民，並已開設YouTube Channel，訂閱數高於100而不超過20,000

- 創作企劃須包括以下內容：自我介紹（形式不限）、長度8-10分鐘的影片內容計劃（形式不限）、$1萬製作經費開支預算（Microsoft Excel 或Google Sheet）

參賽方法：https://www.acoo.hk/tubeitall/

(特約)