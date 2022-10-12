【逆齡女神】讚丈夫神隊友輪流餵奶哄睡　林志玲享受湊女生活：覺得有滿足感

▲ 林志玲出席代言活動。

「逆齡女神」林志玲跟日本組合EXILE成員AKIRA 2019年結婚，本年初誕下麟兒，升格人母的她今午（12日）在台灣出席代言滴雞精旗艦品牌「田原香」活動，見她火速修身，面色紅潤，狀態甚Fit。

初為人母的林志玲不諱言做媽媽後最大挑戰是無法充分休息，畢竟作息都會以孩子為重心，生理時鐘大大打亂，有時一整晚斷斷續續睡不夠三小時，幸好她有此保健品讓她可以安定情緒。

林志玲又大爆現時家中大小事務都和丈夫AKIRA分擔，她指自己沒有聘請保姆，全程由自己照顧寶寶，幸好丈夫是「神隊友」，她們會接力湊B，寶寶餵奶哄睡亦會輪流去做，特別現在寶寶開始識爬，怕寶寶危險，林志玲更要長時間盯實他。

志玲說：「我以前工作常飛來飛去，對於調時差很有信心，原本覺得自己健康基礎還不錯，可以應付得來照顧寶寶的生活。但長時間下來，我發現沒有想像中順利。」

談到寶寶生活點滴，志玲即甜絲絲指現時手機裡的照片，全部都是寶寶照片，每張相紀錄了他的成長，每個表情、每個動作，感覺都是第一次見一樣，讓她每張相都不捨得刪掉，「 記得有一次我煮副食品給寶寶，結果他很捧場整碗吃光光，覺得很有成就感。」。

席間還首播志玲為田原香最新拍攝充滿愛的廣告，其中媽媽在廚房煮飯的畫面，就勾起志玲小時候嫲嫲跟媽媽常燉湯給她喝的回憶：「小時候會覺得這些都是理所當然的，等到長大離開家後，才明白她們真的很愛我，把我照顧得很好。希望這支廣告帶給大家溫暖的感覺，也提醒大家好好珍惜照顧者的心意喔！」

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