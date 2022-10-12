【最新疫情】今增4,788宗確診　多5宗XBB個案累計6宗

▲ 今增4,788宗確診，多5宗XBB個案累計6宗（陳永康攝）

本港疫情持續，衞生防護中心今（11日）公布，新增4,788宗確診，包括4,420宗本地感染及368宗輸入，另再錄得9宗死亡個案。此外，中心再發現多5宗XBB亞系個案，累計6宗XBB及1宗BA.2.75.2亞系輸入個案。

新增XBB亞系個案詳情如下：

50歲男子，10月4日由英國抵港，於10月6日檢測陽性，無症狀感染。

52歲女子，10月6日由新加坡抵港，於10月8日檢測陽性，無症狀感染。

49歲女子，10月9日由印度抵港，於10月9日檢測陽性，無症狀感染。

34歲女子，10月9日由泰國抵港，於10月9日檢測陽性，無症狀感染。

65歲女子，10月6日由新加坡抵港，於10月8日檢測陽性，無症狀感染。

368宗檢測陽性輸入個案當中，207宗為機場檢測樣本陽性、105宗為第1至3日樣本陽性、54宗為第4至7日樣本陽性，餘下2宗為在檢疫中心期間樣本陽性。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約1.3%及94.1%。

院舍新增6宗個案，包括2間安老院舍的4名院友及1名員工，5名院友列為密切接觸者，涉力健敬老之家及及來來護老中心（荃威）有限公司；及1間殘疾人士院舍的1名院友，致1名院友列為密切接觸者，涉愷悅弱智人士之家有限公司。

學校則增682宗陽性個案，涉555名學生和127名教職員，分別來自89間幼稚園或幼兒中心、191間小學、180間中學及11間特殊學校；有10間學校共9班，及新加坡國際學校排球隊因出現群組感染，需暫停面授課7日。

醫管局表示，截至今日凌晨零時零分，新增確診病人222名留醫，新增呈報3名危殆病人及3名嚴重病人，現時合共有31名危殆及23名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。另外，227名病人康復，當中189名病人出院。

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記者：鄧凱文