管弦樂X芭蕾舞 香港管弦樂團重新演繹《羅密歐與茱麗葉》

經典名劇《羅密歐與茱麗葉》原來已經面世425週年，這套莎翁名作之所以歷久不衰，而且「世代相傳」，甚至數百年來還沒有一套劇目能超越它，原因除了其轟烈浪漫的愛情故事，還有取材自此經典劇目的精彩樂曲，均令人津津樂道。香港管弦樂團(港樂)駐團指揮廖國敏將帶領樂團，聯同香港芭蕾舞團（港芭）舞蹈員，重新演繹這套扣人心弦的名作，為大家帶來衝擊視覺及聽覺的音樂夜。

▲ 港樂將聯同港芭舞蹈員，重新演繹經典浪漫名劇《羅密歐與茱麗葉》。(攝影：Tony Luk │ 圖片由香港芭蕾舞團提供)

多元化演繹三首經典樂曲

莎士比亞名劇《羅密歐與茱麗葉》至今已面世425年，數百年來被改編成無數的舞台劇和電影，感動到不同世代的莎迷。今年，為慶祝週年紀念，港樂駐團指揮廖國敏將帶領樂團演出三首取材自此愛情悲劇且深入民心的樂曲，更將管弦樂結合芭蕾舞，多元化演繹經典名作，讓人耳目一新。

音樂會先以柴可夫斯基創作的交響詩《羅密歐與茱麗葉》幻想序曲作開場，此曲將莎士比亞筆下哀怨動人的故事展現眼前，更包含聽眾常於電影和電視節目聽到的著名愛情旋律。接著是伯恩斯坦《夢斷城西》的交響舞曲，壓軸是浦羅哥菲夫扣人心弦的芭蕾舞劇場景選段，配上由港芭演繹藝術總監衛承天的編舞，相信必定能再一次感動莎迷。

▲ 港樂駐團指揮廖國敏將帶領港樂演出三首取材自此愛情悲劇且深入民心的樂曲。 (攝影：Ka Lam | 圖片由香港管弦樂團提供)

《羅密歐與茱麗葉》x《夢斷城西》新舊交融

《夢斷城西》的交響舞曲是伯恩斯坦的傑作之一，故事以紐約西區的貧民窟為背景，是《羅密歐與茱麗葉》的現代版，把蒙塔古和卡普列兩大世仇家族化身成紐約街頭黑幫：鯊魚幫和噴射幫。這部歷久不衰的音樂劇最近更被史提芬．史匹堡改編成電影。

▲ 港芭藝術總監衛承天特別的編舞呈現幕幕難忘場面。(攝影：Tony Luk │ 圖片由香港芭蕾舞團提供)

浦羅哥菲夫的《羅密歐與茱麗葉》場景選段則來自作曲家的同名芭蕾舞劇，以音樂直接刻劃劇中的重要意念，配上港芭藝術總監衛承天的編舞，呈現幕幕難忘場面，必定讓觀眾產生共鳴。

《羅密歐與茱麗葉》將公演2場，首場於10月28日晚上演出，另加一場由太古贊助的「太古週六家+賞系列：羅密歐與茱麗葉」將於10月29日晚上演出，門票現正公開發售，切勿錯過！

「羅密歐與茱麗葉」

日期及時間︰2022年10月28日7:30pm

「太古週六家+賞系列：羅密歐與茱麗葉」

日期及時間︰2022年10月29日7:30pm

地點：香港文化中心大劇院

音樂會票價︰HK$420、HK$320及HK$220（門票已於城市售票網公開及撲飛發售）

查詢︰2721 2332或hkphil.org

（特約）