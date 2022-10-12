《信用欺詐師JP：英雄篇》神秘巨星客串　竹內結子三浦春馬特別形式登場

▲ 《信用欺詐師JP：英雄篇》

在日本狂掃逾70億日元票房的燒腦系列《信用欺詐師JP》最新一章，繼續由長澤正美、東出昌大、小日向文世出動，繼玩轉香港及馬來西亞後今次衝出亞洲，進攻歐洲。

最新一集《信用欺詐師JP：英雄篇》將於10月13日在香港上映，當中4大必留意重點。

▲ 《信用欺詐師JP：英雄篇》

1：新作《英雄篇》為系列最終章？

《信用欺詐師JP》系列一直大受歡迎，連同今集即將上映的《信用欺詐師JP：英雄篇》，至今一共製作了10部劇集、1部特別劇、3部電影、2部衍生劇，是一個不斷突破的大熱系列。

來到今集《英雄篇》，故事描述欺詐三人組達子（長澤正美飾）、少爺仔（東出昌大飾）和理查德（小日向文世飾）相識的淵源，講述他們當初一同拜師因劫富濟貧而被尊稱為「英雄」的「第三代槌之子」，但隨著「第三代槌之子」去世，欺詐三人組為了爭奪繼承「英雄」之稱號，而在馬爾他設下「終極欺詐遊戲」，展開三大同門反目的終極比併。

眾所周知在早兩集《香港浪漫篇》及《公主篇》粉墨登場的竹內結子和三浦春馬已離我們而去，東出昌大亦歸隊成疑，加上今集故事帶出欺詐三人組的相知相遇繼而反目，所以今集《英雄篇》甚有《信用欺詐師JP》系列最終章的意味。

▲ 《信用欺詐師JP：英雄篇》

2.神秘巨星客串

除飾演欺詐三人組的長澤正美、東出昌大、小日向文世，以及廣末涼子、江口洋介等主演悉數回歸，今集《信用欺詐師JP：英雄篇》秉承一貫此系列的作風，繼續加入新的星級演員坐鎮。

《孤獨的美食家》松重豐飾演警視廳的警察丹波，誓要逮捕欺詐三人組。此外，《咒怨》男星瀨戶康史為亦強勢加盟飾演國際刑警真梨邑馬賽，調查在馬爾他發生的詐騙案。

還有飾演西班牙年輕巨富的城田優及性感女伴的生田繪梨花，及飾演神秘女子的《比海還深》女星真木陽子亦加入了《信用欺詐師JP》的大家庭。除上述陣容外，戲中還有兩位重量級巨星神秘客串，觀眾們一定要落足眼力。

▲ 《信用欺詐師JP：英雄篇》

3.赴馬爾他取景

這一集《英雄篇》的取景地是馬爾他共和國的一個小島，這是一個世界各地名流雲集的「避稅天堂」。馬爾他之所以被選中，是因為它的氣候和吸引力不同於前兩部電影中的亞洲（香港和馬來西亞），被稱為「地中海迷你荷里活」。

《英雄篇》將馬爾他最迷人的景色帶給觀眾，從擁有眾多歷史建築的首都瓦萊塔、保護城市的堡壘聖天使堡、馬爾他最大的漁港馬爾薩什洛克。

4.竹內結子三浦春馬特別方式登場

在早兩集《香港浪漫篇》及《公主篇》登場，飾演戀愛欺詐師星及傑西的竹內結子和三浦春馬已先後離我們而去，讓廣大影迷深感惋惜。

然而在最新一集《英雄篇》中，二人角色均獲保留，並以特別形式在戲中登場，讓兩人繼續活在《信用欺詐師JP》的世界裡。

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