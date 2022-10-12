【大灣區發展】曾國衞倡年輕人要有遠大抱負　走入大灣區發展空間更大

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞。（經濟日報資料圖片）

政制及內地事務局局長曾國衞，接受電台節目訪問時指，香港雖然有自身發展，但始終有局限，建議本港年輕人要有遠大抱負、理想及目光，走入其他大灣區城市，形容發展空間會大得多。

曾國衞指出，大灣區發展是國家重大戰略考慮，香港在過程當中，不但可貢獻國家，同時可以得到發展的紅利。他又指，即使外國人亦十分着重，並希望參與國家發展。形容香港是「近水樓台」，機會難能可貴。

他又指，不僅香港需要「一國兩制」，國家亦需要「一國兩制」，強調只有在「兩制」下，本港才能夠發揮貢獻國家的作用。他形容，若只是「一國一制」，國家僅增加了1千多平方公里土地、700多萬人口，對國家作用有限。

他又提到，現屆特區政府正積極籌備，與廣東省及深圳市領導進行深入研究，兩地在現有基礎上加強合作，令大灣區整體發展得更好。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明