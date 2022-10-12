【星二代學校】吳啟華與13歲餅印女兒團聚　重金栽培供讀IB國際學校全年學費22萬

▲ 吳啟華悉心栽培13歲女兒，安排她在內地入讀IB國際學校。

現年58歲的吳啟華早年北上發展，與第二任妻子石洋子離婚後，依然疼愛二人所生的女兒吳熙兒。轉眼間吳熙兒已經13歲，亭亭玉立的她遺傳了父母優良基因，愈大愈靚女，更被網民指為最美的星二代之一。吳啟華悉心栽培女兒，每年不惜花逾20萬元學費，安排她在內地入讀國際學校。

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逆齡爸爸吳啟華向來保養得宜，縱然他與女兒年齡相差45歲，但無阻父女關係。吳熙兒日前在微博分享近照，第一張照片就是與爸爸的合照，父女再次重聚。照片中的吳啟華穿衛衣、戴Cap帽，看來比實際年紀更年輕，一點也不像年近6旬。而吳熙兒輕托臉側充滿氣質，五官標緻配鵝蛋臉，一副美人胚子，與爸爸好似樣。

傳月花逾20萬照顧女兒前妻

吳啟華一直對女兒寵愛有加，為彌補女兒單親，自己又不能常陪伴在她身邊的遺憾，他對女兒有求必應。女兒與媽媽一起生活，主要由外婆照顧，有傳吳啟華除了每月給前妻石洋子6萬人民幣（約6.6萬港元）贍養費外，也會額外給前外母生活費，所有費用加起來每月共需約20萬人民幣（約22萬港元）。

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有指他積極捧女兒做「網紅」，兩年前吳熙兒曾參與微電影拍攝，即使初次面對鏡頭亦毫不怯場，演技自然，遺傳予父母的演藝細胞。吳啟華希望培育女兒成才，現時吳熙兒就讀長春美國國際學校中學部，每年學費約22萬港元。

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IB國際學校設幼小中

據長春美國國際學校（CAIS）網頁資料顯示，該校於2006年成立，位於長春東部，是一間推行國際文憑課程（IB）的國際學校，開辦幼稚園至12年級課程，其中德國部目前開設由幼稚園至小學四年級。學校有來自34個國家和地區的600多名學生及80多名教師，其中包括100多名德國學生在德國部。

CAIS校舍佔地30,000平方米，擁有一棟佔地逾15,000平方米的教學樓，包括一個3層的圓形大廳，配備有先進的設施及服務設備。校內設施齊備，設有圖書館、健身房、舞蹈室、學生餐廳、教師餐廳等。

畢業生在世界各地升學，包括歐洲、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、亞洲、非洲等地。2022-23年度中學部6至10年級全年學費為196,600人民幣（約21.5萬港元），高中11至12年級學費則為207,900人民幣（約22.8萬港元）。

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責任編輯︰王明芳