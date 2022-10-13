ABC Pathways International Kindergarten成立友好及結盟學校 直資、私立及國際小學升學搖籃

每個家長都希望子女能夠入讀心儀學校，擁有快樂而優質嘅校園生活。作為本地直資、私立及國際小學升學搖籃的ABC Pathways International Kindergarten（下稱︰ABC），是本港唯一學校制定出 「7級英語」及「6級中文」，按能力編班，透過有趣互動的教學內容，令學生在零壓力及愉快環境中學習，培養出良好閱讀習慣，達至卓越學習成效，去年高達98%畢業生入讀第一志願小學。

▲ 作為本地直資、私立及國際小學升學搖籃的ABC Pathways International Kindergarten，是本港唯一學校制定出 「7級英語」及「6級中文」，按能力編班。

ABC Pathways Group創辦人兼校監Mrs Bally Wong認為，一間用心辦學的幼稚園，除了為小朋友提供一個快樂的學習環境外，更應幫助小朋友及家長配對到一間心儀合適的小學，從而成為一位品學兼優的優材生。每年K2下學期，Bally會與每位家長面談，了解家長的升學意願，同時分析學生的能力及性格，配對最合適的小學，甚至為成績及品行優良的學生親自撰寫推薦信，增加入學機率。

▲ ABC Pathways Group創辦人兼校監Mrs Bally Wong會與每位家長面談，為小朋友配對最合適的小學，甚至為成績及品行優良的學生親自撰寫推薦信。

ABC很熟悉小朋友的個性 升讀「喇沙小學」

不少家長非常贊同ABC主張「快樂學習」的理念，家長之一的Timothy作為中大教育基金會副主席及本地一間幼稚園的校監，向來用心栽培兩位孩子的未來：「ABC的學習環境給予我兩位小朋友一個家的感覺，激發他們自主學習能力，大大增強了自信心，這特別在面試時非常有用。此外，ABC很熟悉我小朋友的性格，加上他們有很多小一學校的資訊，能夠配合孩子的性格給予專業的意見，令我可以揀選到心儀小學給他們。」

▲ 家長之一的Timothy認為ABC很熟悉他兩位小朋友的性格，加上他們有很多小一學校的資訊，能夠配合孩子的性格給予專業的意見，從而揀選到心儀小學。

▲ Timothy認為ABC的學習環境能激發孩子自主學習能力。

入讀後英文、個性進步神速 入讀「英華小學」

Casper爸爸早在兒子K1時已選擇入讀ABC，現時兒子已升讀英華小學小一。他形容兒子入讀了ABC後，個性和英文都有很大的轉變及進步。「Casper經學校評估屬一綫小學的學生，所以我們為他選擇入讀英華小學。在英華小學上了兩星期學，英文老師反映Casper的英文發音和組織能力都很好！」Casper爸爸說。

▲ Casper爸爸早在兒子K1時已選擇入讀ABC，現時兒子已升讀本地一綫的英華小學小一。

▲ 在英華小學上了兩星期學，英文老師反映Casper的英文發音和組織能力都很好。

ABC激發自學能力 9歲入讀國際學校中一

以9歲之齡入讀國際學校中一的Jayden，屬資優生。Jayden媽媽回憶當初兒子在其他學校不太適應，在轉學到ABC就讀的一年激發了Jayden的自學能力，還有對數學和科學的興趣及潛能。「在往後的小學及中學裏，我們循ABC快樂學習及零壓力的學習模式，提供了一個自由的學習空間給Jayden，而這種教學模式在Jayden身上發展得非常好。」

▲ Jayden媽媽分享兒子轉學到ABC就讀後，激發起兒子的自學能力。

▲ Jayden對數學和科學抱有濃厚興趣及潛能。

ABC友好及結盟學校 升學搖籃首選

為了實踐「快樂學習」的主張，ABC的老師們會在課堂上運用「遊戲」學習，並加入許多有趣的活動，例如「Show & Tell」，學生可以分享他們在家喜歡的事物，如車子、玩具、圖畫、周末的時光等，幫助他們提升演說及會話的自信心，同時激發小朋友自主學習及閱讀習慣。綜合孩子的聽、講、讀、寫能力分為7級，能力達標的學生，學校會推薦報考劍橋英語考試（Starters至Flyers級別）。中文則會分作6級，並以四素句（時、人、地、事）為基礎，教授學生中文技巧、四字成語，孩子無需生記死背詞彙便可完成重組句子及閱讀理解。

▲ ABC的老師們會在課堂上運用「遊戲」學習，並加入許多有趣的活動，激發小朋友自主學習及閱讀習慣。

▲ 「Show & Tell」，幫助學生提升演說及會話的自信心。

除此之外，ABC更聯同多間擁有相同教育理念的學校組成友好及結盟學校，邀來不同的幼稚園、小學、中學校長到訪學校觀課及分享小一入學資訊，進一步幫助家長及學生銜接優質小學，成為本地直資、私立及國際學校的升學搖籃，提高學生入讀志願學校成功率，每年更引領98%學生入讀第一志願小學。

▲ ABC聯同多間擁有相同教育理念的學校組成友好及結盟學校，邀來不同幼稚園、小學、中學校長到訪學校觀課及分享小一入學資訊。

▲ ABC每年引領98%學生入讀第一志願小學，成為本地直資、私立及國際學校的升學搖籃。

ABC Pathways International Kindergarten

分校：太古/黃埔

WhatsApp查詢：（太古）9825-7163 /（黃埔）7075-2110

網址：https://www.abcpathways.edu.hk

（特約）