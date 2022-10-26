【癌症殺手】27歲港男胃口轉差消瘦揭患胃癌3期　醫生拆解常見症狀及預防方法

▲ 27歲金融才俊胃口轉差消瘦揭患胃癌3期。

胃癌屬本港第6號癌症殺手，2020年共有613人因此病亡，佔整體因癌症而死亡數目4.1%。究竟胃癌發病年齡是否普遍局限於老年? 有甚麼因素增加患癌風險？又有甚麼食物會誘發或能預防胃癌？TOPick邀請了臨床腫瘤科專科醫生林嘉安接受訪問，為大家遂一整合解難。

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臨床腫瘤科專科醫生林嘉安表示，胃癌患者平均年齡為70歲，統計數字上雖暫時並無特別年輕化趨勢，不過他亦分享曾遇過一名只有27歲的金融財俊，因胃口轉差，體型日漸消瘦來求診。他於是為病人進行一系列檢查，最終證實為胃癌3期，該病人其後需先後接受化療及胃部手術切除。但慶幸地，化療對病人的腫瘤十分有成效，短短2個月內，腫瘤面積大大縮減，不過由於貼近食道位置，為減少復發風險，病人仍需接受全胃切除。

林嘉安進一步解釋指胃癌主要分為4期，一般而言，如果腫瘤沒有擴散而且屬於早期如1至3期內，醫生會建議病人將整個胃部切除，視乎情況決定是否配合化療；如發現已屬晚期，或已擴散至淋巴等部分，則主要以非手術方式去控制病情，如化療、鏢靶，免疫甚至紓緩治療。至於胃部手術切除後的注意事項? 林嘉安指事實上即使切除胃部後的病人亦可以像常人般進食，但由於進食後，食物會直入小腸，太快太大件亦會難以消化，因此他建議細咀慢嚼，及少食多餐。

常見症狀:

林嘉安表示胃癌可以無明顯病徵，但如果身體持續性出現貧血症狀，易攰及大便有血等症狀便要當心，因為這極可能代表胃部腫瘤有出血跡象；再後期腫瘤變大，更可能會影響患者進食，有作嘔，甚至嘔血情況。此外，由於難以進食，身型日漸偏瘦亦往往是胃癌的常見先兆之一。問及黑便是否等同大便有血? 林嘉安指並非所有深色大便都代表是胃癌先兆。部分黑便的產生原因都只是因為吃了黑色食物或鐵質，又指最要提防的冀便是混合腥臭味，呈稀爛或水狀形態，有這情況必需儘快求醫。

治療方法:

早期1至3期手術配合化療成功根治率較高，但即使晚期，即癌症已擴散，無法再根治，病患亦無需過份憂慮，一般會以化療搭配標鈀藥治療；一些屬於HER2型胃癌的患者，便可以使用針對性的受體標靶藥物，透過阻截HER2受體，令癌細胞不再生長。至於較新式免疫治療，則是透過腫瘤抽樣，根據生物標記（Biomarkers）評分，再判斷病人是否適合。對於晚期胃癌患者，林嘉安強調:

病患亦無需過份憂慮，現時胃癌病患存活期已大大提高，而且時至今日，藥物已有多種配搭，醫生可根據病人情況安排不同的藥物。

預防胃癌方法

要預防胃癌，林嘉安提醒 「禍從口入」，避免食煙、飲酒、進食加工、醃製及高鹽食品，如香腸、火腿、午餐肉、公仔面、臘腸等，同時需增加蔬菜、水果攝取。此外，他亦建議儘量食用新鮮食材，又指擺放太久的食物及翻熱會有增加患癌風險。另一方面，高糖分的食物及飲品，他亦指最好減少。至於生活習慣方面，他則指市民需要恒常運動，避免痴肥；定期胃部內窺鏡檢查，檢查胃內是否有潰瘍，腫瘤，一旦有懷疑，亦可取組織出來化驗；如發現有幽門螺旋桿菌感染，則需服用抗生素，以免情況惡化。他亦語重深詳表示:

預防勝於治療是最重要，一旦有疑似症狀，便需及早延醫，切勿諱疾忌醫。因為愈早發現，根治機會便愈高。

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記者: 容惠玲