【全球暖化】格陵蘭錄得有記錄來最熱9月　盛行風吹過地方令溫度上升

▲ (Copernicus ECMWF圖片)

天文台今日（12日）表示，格陵蘭經歷了有記錄以來最熱9月，中部的氣溫比1991至2020年9月平均值高超過8度，當地的Summit Station9月3日曾錄得最高氣溫0.4度，是自1989年有記錄以來首次在9月錄到0度以上。歐洲氣候監測機構分析認為，這是從南部和西南部吹向格陵蘭盛行風有關，盛行風吹過大部份地區，會比平均溫度高。

文章指，北美西部地區氣溫高於平均水平，加拿大和美國打破9月紀錄，猶他州鹽湖城溫度高達41.7度，從北非到歐亞大陸、中國，其氣溫高於平均水平，香港9月的最高紀錄氣溫是35.9度。在過去12個月氣溫比1991至2020年平均氣溫高出0.32度。截至今年9月，全球平均氣溫比1850至1900年水平高出約1.2度。

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責任編輯：余思嵐