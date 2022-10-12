【台灣開關】中華航空加開1對往返台港航班　逢周二及周四出發

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本港海外入境檢疫放寬至「0+3」，加上台灣明日（13日）起入境檢疫亦鬆綁至「0+7 」，7天自主防疫若無徵狀可以搭乘大眾交通運輸，開放外出用餐，變相免隔離。預計兩地人員往來會進一步上升，中華航空在原有2對來回台北桃園至香港的航班上，11月再加開1對航班，逢周二及周四出發。

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台灣10月13日起實施新入境政策，計劃放寬入境人數上限至每星期15萬人，開放免簽證國家人士入境及取消觀光禁團令。旅客入境台灣檢疫措施採取「0+7」免家居檢疫安排，毋須再隔離。其後7天自主防疫若無症狀可以搭乘大眾交通運輸，開放外出用餐。

另外，國泰10月至明年3月會增加飛往澳洲墨爾本、布里斯本、悉尼、珀斯、新西蘭奧克蘭及西班牙馬德里的航班，12月起亦將加密班次飛往日本札幌。

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記者：陳麗娜