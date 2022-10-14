【膀胱癌】男女患膀胱癌比例是3比1 泌尿科醫生：小便出現無痛血尿或是先兆

▲ 膀胱癌是香港第11大癌症殺手。

每日大家都至少會小便6至7次，其實大家知不知道小便的顏色可能是大病的先兆!?今日想和大家分享尿尿小錦囊。首先，會分享紅色的小便。

無痛血尿：如果是全段都是紅色的小便，甚至有血塊及小便時沒有痛楚，最擔心是有膀胱癌症的風險。膀胱癌是香港第11大癌症殺手，每年新病例有400宗，男士居多。男性和女性比例是三比一，吸煙人士風險增加幾倍。另外，如果膀胱黏膜長期發炎，都會加大原有膀胱癌症的風險。

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早期的膀胱癌是可以根治的，亦毋須做膀胱切除手術。奉勸各位不要以為是熱氣，飲飲涼茶便算，一定要盡快找泌尿專科醫生求醫。

有痛血尿及下腹痛：如果小便時小腹疼痛或者下體疼痛，這樣的病徵很可能是急性膀胱炎，大家不要以為是小兒科而不去求醫，或只去藥房買抗生素服食，因為有血尿的急性膀胱炎，屬於嚴重的個案，抗生素的選擇需要靠「小便細菌培養」的結果去決定。如果貿貿然亂食抗生素，會增加抗藥性細菌的機會。

另外，尿道炎的細菌，有機會逆行爬上輸尿管及腎臟，引致急性腎臟炎。如果是發生在慢性病患者身上，特別是糖尿病人，有機會引致敗血病及急性腎衰竭，所以筆者建議盡快求醫，以免延誤醫治。

有痛血尿及腰痛：這個病徵可能是腎結石滑落了尿道，引致急性尿道阻塞及細菌發炎，病者亦可能會有輕微發燒及嘔吐的現象。如果結石在輸尿管最後的部分，病者會有尿急尿頻的情況出現，這些病徵都是急症的泌尿科病徵，由於急性尿道阻塞時會引致急性腎衰竭，嚴重的會有敗血病及死亡風險，所以奉勸各位，如果有以上的病徵，亦應盡快求醫。

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