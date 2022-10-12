【科學建未來】科學院與未來科學大獎首合辦論壇　探討3大科學領域發展

▲ 香港科學院與香港未來科學大獎基金會首度聯合舉辦「香港論壇•科學建未來」。（陳國峰攝）

香港科學院與香港未來科學大獎基金會首度聯合舉辦「香港論壇•科學建未來」，由多名科學家就生命科學、物質科學及數學與計算機科學3個範疇演講，主講人士包括港大微生物學系講座教授袁國勇、中大醫學院副院長 (研究)盧煜明、科大候任校長葉玉如等，亦有8名歷屆及今屆未來科學大獎獲獎人。

論壇將於10月23日首次在港舉行，並同步於深圳南方科技大學分會場進行連線，另設有1,000個名額，供大眾參與線上直播的研討會。論壇圍繞3個領域進行討論，包括生命科學、物質科學、數學與計算機科學。

其中盧煜明以「大小形狀各異的血漿游離DNA分子」作主題演講，他說，生命科學是這世紀發展得最活躍的學科，與人類健康及福祉息息相關，而新冠疫情令人更切身體會到生命科學研究的重要性。

物質科學方面，香港科學院副院長、港大化學系系主任兼講座教授支志明說，部分科學領域看似距離日常生活很遠，但實際上會帶來很多影響，當日講座將圍繞基礎物質科學之美，及其效用和影響力。至於「數學與計算機科學」環節主題是「深港合作創新之路」。

「香港論壇•科學建未來」活動詳情：

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記者：黃悅晴