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【施政報告】徐立之冀港府投放更多資源予科學基礎研究　倡加強數學及科學教育

社會 18:13 2022/10/12

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徐立之期望政府投放更多資源於本港基礎研究。（陳國峰攝）

行政長官李家超下周三將發表任內首份施政報告，香港科學院創院院長徐立之今日（12日）表示，期望政府撥款於本港基礎研究，並建議投放更多資源加強學生的科學及數學教育。

徐立之說，本港應發展「科技創新」，即支持上游的基礎研究，讓年輕人見到投身基礎研究是有前。他又提到，人才培訓應從小做起，雖然目前推動STEM教育，但只能引起學生興趣，建議當局要在數學及科學教育上增加資源，讓學生打好基本功。徐立之又建議，當局可成立跨院校研究中心，將各間大學的人才「串埋一齊」，做好人才培訓。

另外，內地首次在港選拔載荷專家，港府正進行招募。徐立之說，希望是此計劃能吸引年輕人增加對科學的認識香港科學院副院長、港大化學系系主任兼講座教授支志明就認為，是此機會很難得，相信會令年輕一代人明白，在科研及創科路上可以追求的事物無限，亦能鼓勵他們創造未來。他又說，樂見一些看似距離日常生活很遠的科學領域，越來越被大眾所關注。

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記者：黃悅晴

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