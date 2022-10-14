報告 -【TOPick 好物試用】姫香香印提子 (價值$320)

試用專員：Adam Lam

據說韓國”慶尚北道”係提子既盛產地，”一枝一束”既種植方式，令姬香被譽為韓國人最頂級既香印提子，比一般香印更清甜，更好食，認住張label 有個女皇冠咁樣，正！Wo…保存得好好丫，底下仲有D乾冰包，可以保持溫度，咁拎到返屋企都唔會影響到提子品質喇。

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每粒都圓碌碌，果肉脹卜卜，感覺水份充足又飽滿。更難得係每一粒大細都好平均，因為大D同細D都會影響到入面既水份同甜度。每一粒提子大個一個５蚊銀，所以你話呢，真係好大粒！到食落口，第一下爆發就係清甜香爽，仲有輕輕既麝香味。正！ 普通香印大概16甜度，而姬香就有17-18甜度，食落真係甜度出色，好岩我口味

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試用專員：Bobby Wong

聽講香印提子乃提子中的上品，望落去粒粒飽滿每粒都好大粒！試食一粒後果然名不虛傳！一打開已經香氣撲鼻，咬落去香氣更會充斥成個口！食完成個口罩仲留有提子味🥰肉質豐厚彈牙，爽脆清甜，甜度清香而不膩，不算太甜，啱曬珍奶走甜的我，正👍🏻

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試用專員：Clara Ip

好開心今次有幸被TOPick抽中試用姬香香印提子，一收到姬香香印提子已經很開心，第一個感覺包裝十分精美，每粒香印提子望落都大大粒、脹卜卜、而且皮脆肉嫩， 隔住盒都聞到提子散發着陣陣的清新果香。食落口感香脆多汁、甜而不膩、多汁無渣，非常好食，食到停唔到口，令人一試愛上！這次試用體驗十分滿意，試食後凖備再回購，謝謝TOPick！！！亦都好推薦大家試下呢款姬香香印提子！

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試用專員：Ka Wai

一直以來吃提子都習慣剝皮，因為怕提子皮的苦澀味。但這種韓國香印提子除了肉質清甜多汁，皮脆又沒澀味，終於可以連皮吃

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試用專員：Winnie Yip

我曾經聽過「姫向公主」香印提子這個品牌，在韓國的三級制香印提子質量排名最高，但就未試食過，今次機緣巧合之下透過參與TOPick的活動，試食後令我和家人一試難忘。

「姫香公主」香印提子的賣相已經很吸引，每一粒提子大細都差不多很圓滿，原來在種植提子的過程非常嚴謹，農夫會將生長得不夠理想的提子剪去，集中所有營養給予最好的一束，所以得「一支一束」，令所有剩下的提子是最有養分最完美的。

我覺得姫香提子外皮爽脆，我小朋友大讚提子沒有核子，入口啖啖肉不用吐核，超多汁，超清甜，我會推薦給身邊朋友買回來食的，價錢物超所值，一試上癮，真的非常之香甜呢。

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試用專員：John Kan

我是一位水果控，很喜歡吃水果的，很多謝TOpick和韓國品牌姫香香印提子給我一個機會當「好物試用專員」。

姫香香印提子的包裝已經漂亮，包裝看上去很高級，送禮自用都大方得體。打開包裝盒每一粒都像「乒乓波」那麽大粒，很圓潤很飽滿，顏色很翠綠很新鮮。

提子本身很乾淨清潔，我都是隨便沖沖水已經可以食用，一口咬下去爆出超多提子汁不特止，提子皮好脆口，味道好甜好甜好甜！我未試過那麼甜的提子，「姫香公主」的確與別不同， 未試過的您快買回家試一試吧。

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試用專員：Chan Wing Sze

今次試這款韓國姬香香印提子，獨立盒包裝，粒粒完整無缺，外觀上滿分。 試食完，粒粒多汁飽滿，外層皮脆，內層肉厚，清甜好味。一個字正！ 以為日本香印好味，原來韓國香印重正！下次都係轉會買返韓國姫香香印提子

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試用專員：Daniel

韓國姬香公主又多又大粒，色澤好靚，食落夠清甜，皮係爽脆，如果啲皮再薄少少就更加好，長者鍾意薄皮啲！由於提子數量多，要分三次食，放入雪櫃可以擺幾日，幾日後攞出嚟都無影響味道。韓國姬香價錢比日本香印抵食，唔會好肉赤，可以多次回購！推介！

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試用專員：Lucas

平時自己同家人都好怕食太甜嘅生果，但呢隻韓國姬香香印提子嘅甜度適中，爽脆得嚟帶有清清地嘅果香，唔會太甜，做飯後果啱啱好。另外佢包裝好精美，粒粒都一樣大小，有盒有蓋包好，送俾家人朋友都好得體。

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試用專員：Wong Hoi Man

今次係我第一次食韓國嘅姫香香印提子，講到香印，通常都係諗起日本產。從包裝上睇，都保護得好好，比起其他產地嘅包裝就多一層生果網，粒粒都保持到完整，無爆開。一房大約600克，約30幾粒，一家人食好夠分，而且每粒都好大粒，爽脆多汁，雖然比起日本香印味道偏淡，但都好清甜。外觀上睇，色澤比較暗淡，亦唔係好圓滑。整體黎講，性價比唔算高，如果都係要比百幾蚊食香印提子，我會願意比多少少錢買日本原產的。

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試用專員：Miu Miu

我一向都喜歡吃提子，今次嘗試這款韓國姬香香印提子，大大粒，皮脆多汁，啖啖肉。 令人最意想不到的是，過款香印的甜度剛好適中, 清甜可口。 香印提子無核方便食用，我十分推薦這款香印提子。

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試用專員：Poon Tik Yan

一直以為香印提子只有日本盛產，但經過今次Topick 「好物試用」試食後，吃過韓國姬香香印提子後便深深愛上了。提子粒粒翠綠又飽滿，重量十足，食落口感甜而不膩，多汁又爽脆，味道略帶點花香，連家中小朋友也吃到停不了口，食得津津有味！食過韓國姬香香印提子後，相信日後都很難再吃其他品種了！

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試用專員：Sonia Cheung

今次試食韓國香印提子，覺得口感爽脆、肉質豐厚彈牙，就是 「連皮食」也可以，而甜度亦適中，唯獨相比之前食過的日本香印提子，香氣稍欠濃郁，但若果同等份量，價錢是日本香印提子的50-60%，走大眾化市場，相信會成為日常飯後果的佳選。

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試用專員：Coco Wong

之前喺果欄都成日買日本香印提子，今次係第一次試韓國嘅香印，試食感都幾驚喜，因為佢真係幾大粒，成束提子每粒都差不多大小，飽滿實淨。另外好鍾意佢皮好薄，食落爽脆清香，唔會死甜，食多幾粒都唔會漏。

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試用專員：Stanley

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