【關愛義工隊】私隱專員公署到社福機構捐物資派海報　提醒長者慎防詐騙

▲ 個人資料私隱專員公署成立的防疫抗疫關愛義工隊到兩間社福機構捐贈抗疫物資、並派發私隱專員公署製作的防騙貼士海報。（個人資料私隱專員公署提供）

個人資料私隱專員公署成立的防疫抗疫關愛義工隊今日（12日）到兩間社福機構捐贈抗疫物資、並派發私隱專員公署製作的防騙貼士海報。個人資料私隱專員鍾麗玲指，近期出現多宗不同形式的詐騙個案，希望防騙貼士海報可提醒各界，包括「老友記」提高警惕，避免受騙。

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個人資料私隱專員公署的關愛義工隊今日到兩間保良局灣仔護老院暨長者日間護理中心，以及循道衛理灣仔長者服務中心捐贈抗疫物資，包括約1,100個N95防護口罩、1,200套快速測試套裝、1,000支消毒搓手液及400個面罩。

關愛義工隊同時派發私隱專員公署製作的防騙貼士海報，希望加強「老友記」的防騙意識。個人資料私隱專員鍾麗玲表示，近期出現多宗不同形式的詐騙個案，藉以套取市民的個人資料，引致事主或親友蒙受金錢損失，私隱專員公署特意製作防騙貼士海報，希望以「入屋」的方式，令社會各界，尤其是「老友記」，提高警惕，避免受騙。

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責任編輯：江麗盈