【非常輔警】35歲輔警由邊青變傑青　手執教鞭多重身份服務社會

▲ 高級督察（輔警）王家俊正職為中學教師，致力協助南亞裔學生融入社會。(警聲圖片)

最新一期警方刊物《警聲》介紹，身兼輔警高級督察的中學教師王家俊，由邊緣青年去到榮獲傑青，再成為教師的故事。

現年35歲的中學教師王家俊一位註冊社工，亦是一名參與警務工作14年的輔警。他指自幼不愛學習，只愛運動，經常在球場流連，曾結交不良分子，幸好學校老師注意到並安排他進入校隊受訓，從此寄情運動疏遠壞朋友。

不過，王家俊因寄情運動而疏於學習，會考成績未如理想，最後在家人陪他到學校叩門，伊斯蘭脫維善紀念中學就讀預科課程。而叩門時的狼狽情境讓他許下承諾：如有機會繼續升學，必定會發奮圖強。他於預科期間努力學習，高考成績大躍進，成功入讀浸大學體育及康樂管理文學士（榮譽）學位課程。

王家俊性格好動，對紀律部隊的工作非常感興趣，於2008年透過「輔警大學生計劃」加入警隊，他指輔警工作讓他了解社會不同面向，堅定了服務社會的意向，同時亦感恩當年師長的諄諄善誘，讓他能迷途知返，故在大學兼修教育文憑以從事教育工作。大學畢業後，他以教師作為正職，公餘時間擔任輔警，服務社會。

王家俊於2012年收到母校邀請返回母校任教，該校9成以上的學生為南亞裔人士，但他仍決定回母校任教，協助南亞裔學生融入社會。作為體育教師，王家俊參考自身經歷，讓校內學生從運動中培養堅毅精神、自信和品德，並透過不同活動讓外界了解南亞裔人士，減低社會對他們的偏見，包括帶領學生到友校參加比賽、組織義工團賣旗及探訪護老院等。

王家俊的輔警身分亦有助他向學生推廣守法意識。「學生對於傳統方式說教不感興趣，故我會分享真實個案讓他們明白違法的嚴重後果。」他更特別安排部分學生參與少年警訊領袖團，培養其紀律並加深他們對警務工作的認識，鼓勵他們畢業後投考警隊。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9