【美食速報】赤柱三級歷史建築化身成多國菜酒吧　寄賣畫作＋惠顧餐廳捐款予慈善機構

▲ BEESY BAY登陸赤柱大街，提供多國菜化身成打卡酒吧。（圖片由品牌提供）

赤柱大街的三級歷史建築黃屋成功保育，！由新品牌BEESY BAY以多樣化的新菜單、時尚的新裝修，令黃屋搖身一變成為打卡勝地。除了加入多個新菜式，及新元素如水煙等，還有多個打卡位，如黃屋外的托腮貓，絕對是聚會及打卡勝地！

BEESY BAY食物走國際化路線，主打多國菜，除了有大眾熟悉的西餐作主軸如和牛漢堡、英式炸魚薯條，餐廳還加添了不少亞洲特色的主菜，如自家印度泥爐烤餅及咖哩、印尼炒飯等，讓客人有多樣選擇。除此之外，餐廳最近亦迎合顧客要求推出有營早午餐，增加健康餐單水果班戟及牛油果蓉配沙律或蛋，非常適合注重健康的顧客。

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餐廳除了主食外，還有不少甜品選擇，如印式芒果布甸、法式焦糖燉蛋、流心朱古力布甸、意大利芝士蛋糕等。餐廳亦有提供各類有酒精及非酒精飲品，適合正與親朋好友一起相聚暢談，小酎一杯的大家。不僅有酒精飲品，餐廳更增加了水煙餐單，讓大家在忙碌的生活下也能放鬆心情，相約朋友一起享受美食、飲品及美景。

赤柱海旁美景 潮流打卡勝地

▲ Beesy Bay。

新餐廳除了保留原本獨特且出眾的黃色裝修，室內設計亦很簡潔，喜愛打卡的大家絕對不可以錯過這間餐廳。二樓天台露台除了看到赤柱海旁的景色，亦設有戶外梳化，令人有家一般的舒服感覺。室內和室外的景色都相當吸引，在休閒舒適的環境下，同時享受美食與美景，亦可以盡情拍照留念。

餐廳指現時的黃屋原本為「藍屋餐廳」，是一幢有超過70年歷史建築，香港三級歷史建築，幾經波折後，由一間充滿住異國風情嘅小屋成功變成赤柱海旁餐廳酒吧新餐廳，吸引過不少劇集取景。新餐廳成功保育此建築，令本地市民與遊客可以繼續享受這個獨特的空間，在享受美食的同時也能享受美景，感受歷史文化氣息。

Beesy Bay更邀請了本地藝術家合作，邀請壁畫創作的畫家LeonLollipop於餐廳門口外圍畫上由他本人親自設計一隻戴上草帽、太陽眼鏡、拿着酒杯的「托腮貓Gloomie」，旁邊還加上一隻蜜蜂，為BEESY BAY度身訂造配合餐廳的主題及休閒的特色壁畫Beesy Gloomie，歡迎大家與「托腮貓Gloomie」打卡。

同時餐廳期望透過這個藝術壁畫以及其他於餐廳裏展覧與寄賣的畫作作慈善用途，將部分收益作為善款捐贈給爪家舍Paw’s Home，以幫助更多流浪及被遺棄的貓狗。此外，由十月起至十二月三十一日，餐廳會為每位惠顧餐廳的顧客捐贈港幣一元給予爪家舍。除了捐款，Beesy Gloomie在活動結束後亦有可能會被移除，希望能夠到此打卡與牠拍照留念、愛護動物、想為慈善活動及幫助更多有需要的動物出一分力的大家要把握時間，切勿錯過！

「Beesy Bay」

地址: 赤柱赤柱大街86-88號

電話： 6053 0809

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責任編緝：蕭雅文