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【巴士放針】警方屯門拘捕14歲男童　涉巴士座位藏3厘米利針

社會 19:01 2022/10/12

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本港巴士屢次發生座位藏針事件，警方昨（11日）拘捕一名14男童，涉在一輛行走屯門的巴士放針，涉嫌「刑事毀壞」，正被扣留調查。

警方指，上月27日晚上約7時接獲一名46歲巴士司機報案，指其駕駛的巴士上有乘客發現其中一個座位上插有一支長約3厘米的利針，遂報警求助。屯門警區刑事調查支援隊人員接手調查。經翻查閉路電視記錄、深入調查及情報分析後，昨日在屯門區內拘捕一名14歲男童涉嫌「刑事毀壞」，正被扣留調查。屯門警區刑事調查支援隊繼續跟進調查案件。

警方重申，於公共交通工具上放置利器不但對交通工具設施造成破壞，更危害市民及公眾安全，而「刑事毀壞」罪最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。此外，警方亦呼籲家長、教師、社工加強與青少年溝通，灌輸正確價值觀及防罪意識，以免青少年誤墮法網。

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責任編輯：蘇文軒

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