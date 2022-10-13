【泰國旅遊】5大曼谷血拼新熱點推介　同場加映2大親子「泰」好玩樂園

▲ 5大曼谷血拼新熱點推介。

政府放寬「0+3」檢疫，不少港人選擇飛往鄰近的泰國曼谷旅行。疫情闊別了3年多，曼谷開設不少全新旅遊熱點，包括港人最愛逛的夜市、從本地手作以至名牌店舖的商場、主題樂園等等，一起看看5大「泰」好玩精選！

1. JJ Green 2 Night Market

曼谷著名跳蚤市場翟道翟鄰近的JJ Green Market於2018年宣布關閉，不少港人大感可惜。原來2020年以新名JJ Green 2 Night Market重新面世，市集主打潮流文青風格，售賣本土設計產品，當然不少得復古懷舊商品，價錢親民又貼地。市集現搬遷到BTS Sena Nikhom站附近，地點比以前更方便。而營業日數比起翟道翟相對多，星期四已有得逛，不過時間就由晚上6時至凌晨12時，要血拼便把握時間啦！

▲ （JJ Green 2 Night Market Facebook圖片）

地址：61/16 Prachachuen soi 10 rd., Laksi, Bangkok, Thailand 10210

營業時間：星期四至日 18:00-24:00

2. 火車夜市

拉差達火車夜市（Train Night Market Ratchada）不敵疫情而關閉，最近隨著旅遊業復興再次捲土重來，於今年8月在原址重開，改名為「The One Ratchada」。不少舊有店舖回歸，熟客可以繼續光顧。除有乾貨商品外，還有多間食店供大家掃街，包括中港台華人美食，不用飛往台灣也能一享車輪餅、蛋餅、鍋巴飯等。不過帳篷則由昔日的七彩顏色，轉變成白色，全新面貌散發陣陣文青感覺。夜市每日營業時間為下午4時至凌晨12時，非常適合晚上出沒的「夜鬼」！

▲ 拉差達火車夜市改名為「The One Ratchada」捲土重來。

地址：Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng

營業時間：每日 16:00-00:00

3. I'm Chinatown

I'm Chinatown商場早於2019年11月開幕，豈料遇上疫情打擊，過去3年較為平靜，所以對旅客絕對是新景點。商場共有約40間店舖，集購物、美食及酒店於一身，還有spa按摩及美甲店。開設於超多街頭小食的唐人街附近，故有此命名，並且鄰近MRT地鐵Wat Mangkon站，交通十分方便。

▲ 商場I'm Chinatown於2019年落成，對旅客絕對是新景點。

地址：531 Charoen Krung Rd, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100

營業時間：每日 10:00-21:00

4. Siam Premium Outlets

於2020年中開幕的Siam Premium Outlets有約200個國際大小品牌進駐，如Burberry、Balenciaga、Ferragamo等，而且不少高級品牌折扣優惠多，相當抵買。Outlets位於鄰近素萬那普國際機場（Suvarnabhumi International Airport），約15分鐘車程，旅客可以最後衝刺拼最後一滴血！

▲ （Siam Premium Outlets Facebook圖片）

地址：989 Luang Phaeng Rd, Bang Sao Thong, Bang Sao Thong District, Samut Prakan 10570, Thailand

營業時間：每日 10:00-22:00

5. Terminal 21 Rama3

相信位於Asoke的Terminal 21對港人絕不陌生，為泰國本地大型百貨公司，以機場航廈為設計概念。本月底即將在Rama3（拉瑪三世路）開設新分店，為曼谷目前最新落成的商場。場館內佈置同樣有趣，以世界各地國家為主題，幾乎每個角落都是打卡位，連洗手間都富有特式，去廁所也不忘拿出手機拍拍照！

▲ 連洗手間也是打卡位！

地址：3766 Rama III Rd, Bang Khlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120

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同場加映「泰」好玩

MEGA Harborland

MEGA Harborland為全球最大的親子樂園，提供碰碰車、波波池、滑梯等遊戲，更設軟墊及積木區供幼兒玩樂。此外，最特別的是樂園提供育兒服務，如果家長想有屬於自己逛街的me time，可請在場懂得英語的職員暫托照顧小朋友。

▲ MEGA Harborland為全球最大的親子樂園。

地址：38/1-3 , 39, Bang Na-Trat Frontage Rd, Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540

Ramayana Water Park

羅摩衍那水上公園（Ramayana Water Park）為泰國最大的水上樂園，佔地面積160,000平方公尺。園內設有多條七彩繽紛的滑水梯，其中兩條為泰國最長的滑水梯，亞洲更是數一數二刺激！多間快餐以至高級餐廳提供，選擇種類多。樂團距離芭堤雅海灘只有10分鐘路程，鄰迎銀湖葡萄園，擁有天然的湖泊和群山環繞，環境清幽。

地址：9 Moo 7, Sub District of Na Jomtien Sattahip, ChonburiPattaya

▲ 其中兩條為泰國最長的滑水梯。

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責任編緝：馮雪怡

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