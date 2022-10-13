【野人老師】11歲大寶拍劇後領略求學真諦　毅然放棄Band1英中改讀平民津校

▲ 在劇集《野人老師》中，11歲黃啟溢演出的大寶令很多爸媽反思，應否繼續催谷孩子？

ViuTV熱播劇集《野人老師》道盡孩子心聲，其中大寶、小寶兩兄弟自小受虎媽壓迫不斷補習上「興趣班」，是現今學生的寫照。飾演大寶的11歲黃啟溢也受劇集啟發，升中選校毅然放棄Band 1中學，改報屋企附近的平民津校，開學1個多月的溢溢表示絕對無揀錯，現在每日返學都好開心！

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「每日早上6時起床，一邊背書，一邊食早餐。7時半出門返學，在車上聽英文詩篇，媽媽一邊駕車一邊抽問，8時半返到學校。放學後要去補習、學樂器和珠心算，晚上9時返屋企吃飯、做功課和溫書，11時睡覺。周六日及假期一樣早上6時起床溫書、練樂器，但可以早1小時睡覺。」大寶在《野人老師》第4集的學校「法庭」上，向媽媽作出的大控訴。

媽媽最終被兒子感動，反思自己一直以來的教育方針，終同意讓兒子入讀自然學校大地小學，還給兒子一個快樂童年。劇情在網絡上引起正面迴響，啟發了不少爸媽反思自己，甚至小演員本人也從中領略到求學真蹄。

▲ 大寶小寶兩兄弟離家出走，欲跑到他們心儀的「大地小學」，期間遇上李白老師（Stanley飾）帶路。（《野人老師》劇照）

媽媽教獨子學習做哥哥

「大寶」黃啟溢本身零拍劇經驗，只到過演員邱芷微和陳志忠（Vincent哥哥）開辦的戲劇班上堂。由於溢溢是獨子，當他得知要演出哥哥角色之後感到憂慮，因此媽媽趁「提早暑假」期間，貼心邀請了好友的子女來家中過夜數天，讓溢溢學習照顧一眾「弟妹」，並了解繁忙兒童的生活是怎麼樣，溢溢憶述︰

他們都好勁，讀名校、學好多興趣班、奪過很多獎項，其實我內心一直在想，他們學這麼多東西累不累呢？真的喜歡這種生活嗎？

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黃媽媽本身是一名手工肥皂導師，又是SEN學童的老師，她帶了兒子去接觸自閉症小朋友一起玩耍，並向他講解自閉症小朋友的世界，應如何與他們相處等，所以他在劇中與聰聰最好朋友，聰聰為了入戲沒有經常和小朋友玩，惟特別喜歡與大寶玩，因為大寶像大哥哥般照顧他。

大寶能投入角色全靠媽媽的支援及戲劇導師，開拍前夕他跟Vincent哥哥進修幾堂戲劇課，練習如何入戲，應該用甚麼情緒去講對白；每次拍攝前，他又會找該劇的小演員戲劇導師Jim哥哥（許晉邦）討教演戲方法，「原定我要9時到場，我就會7、8時去找Jim哥哥傾談。」真的很認真學習呢！

▲ 《野人老師》播出後口碑甚好。（劇照）

「寶爸」5分鐘教喊戲成功

戲中一幕大寶帶著弟弟小寶離家出走，跑到他們心儀的「大地小學」玩耍，律師媽媽找到他們後狠狠訓斥一番，大寶委屈至哭成淚人，獲網民大讚演出自然，令人心痛。原來大寶當時因為太緊張而未能投入，幸獲「寶爸」陳郁憲（Don）提出「俾5分鐘我，同佢傾陣偈」，果然5分鐘後，大寶開始抽泣，再埋位即能自然流淚，拍畢後依然哭個不停。

我很害怕阻礙大家收工，浪費了哥哥姐姐的時間。幸好Don爸爸幫了我很多，幫助我回想一些不開心的事情，而劇中的媽媽（李敏飾）都有一齊幫我，例如郁手臂等動作，讓我投入情緒哭出來。

▲ 一眾小演員的演出獲得稱讚。（劇照）

棄東區Band 1校改將軍澳區

拍劇後溢溢的理解能力提高，開始懂得為自己打算。家住清水灣的大寶，小學跨區讀東區happy school滬江小學，由於東區好學校多，升中填表原計劃留在東區，希望派入Band 1中學。經反覆思考後，在交表前2天，溢溢終說出心中所想︰

媽媽，我長大了，我想讀一間近屋企的學校，我不想讀Band 1學校，不想有負擔，我能夠承擔後果。

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媽媽欣賞兒子有擔當，為自己前途打算，答應了兒子的要求，馬上向校長和班主任求助，希望重新填表由東區全改為將軍澳學校。起初校方反對，始終東區學校整體比將軍澳好，但媽媽堅信兒子的選擇，只要入到培養學生良好品德的學校便足夠。

校長和班主任尊重溢溢的選擇，急急聯絡同行去了解將軍澳的學校，最終選定了最近屋企、校風良好的學校——保良局甲子何玉清中學，並順利派入。兩母子曾親身到學校附近觀察，發覺學生們都很乖巧，放下心頭大石。

▲ 溢溢多謝爸爸媽媽︰「他們平日對我好好，會讓我學習和做我喜歡的事。」（IG圖片）

盼將來讀演藝為理想奮鬥

溢溢開學後，很快便結識到新同學，愉快地融入校園，還想參加學生會為同學服務，「想不到學生會為同學去珍珠奶茶店爭取優惠。」媽媽提醒兒子要好好與同學相處，不能隨便批評別人，「你想幫助他？還是想有人懲罰他？他說只是不想同學曳，我就叫他想辦法去幫助他。」

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黃媽媽相信行行出狀元，最重要是做人的態度，會否為自己的理想去奮鬥，是否活得開心，正如校長旦哥之言︰

你能否找到一個，你做一世都不會厭的事？

大寶希望將來升讀演藝學院，他發覺演戲原來很專業，而非發明星夢，且覺得演戲好玩，自己可以練得更好。他還希望可以多多向偶像麗英學習，即使樣貌並不標青，只要做好自己用心唱歌、傾力表演，都會得到觀眾的認同。

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記者︰林綺玲