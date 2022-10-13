【兒童流感】入冬流感肆虐兒童屬高危族　醫生拆解季節性流感與感冒不同

▲ 預計入冬流感肆虐，兒童屬高危族，家長勿輕視季節性流感。

冬天即將到來，大眾要為季節性流感做好準備，政府資助的新一季流感疫苗接種計劃已於10月6日開始，6個月至未滿12歲兒童或小學生都屬於計劃之中，可獲免費接種流感疫苗。有爸媽就會想了解季節性流感多一些，它跟感冒有何不同？為何會估計今年爆發？如何去預防？種種問題由醫生為各位爸媽逐一拆解。

季節性流感VS感冒

有爸媽認為季節性流感（又稱「季節性流行性感冒」、「流感」）似是跟感冒差不多。季節性流感冒是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，在本港，流感一般於一至三/四月和七、八月較為流行，有時期性。

養和醫院兒科名譽顧問醫生、兒童呼吸科專科吳國強醫生指出感冒是綜合症，它可以因為甲型流感、乙型流感引起之外，亦可以因為其他病毒譬如腺病毒、鼻病毒、副流感，以上都會引起感冒的徵狀，而徵狀有發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳、頭痛、周身骨痛等。而「季節性流感」顧名思義有季節性，主要因甲型病毒、乙型病毒而起，它來到時感染數字上升，尤其在冬天時。

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預計會爆發

有爸媽問為何預計今年爆發流感？更有「入冬還債」之說。吳國強醫生解釋「爆發之說」是因為近兩三年流感的感染率低了很多，更低於新冠肺炎，大家習慣戴口罩去控制新冠之時，同樣防流感病毒，像去年2021年是沒有季節性流感高峰期。

大眾尤其是小朋友差不多沒有流感的抵抗力，整體的群體免疫力亦不夠。當大家即將正常化生活時，小朋友返學、遊玩、開派對等，那時病毒來到加上開始開放社會，減低戴口罩、聚集的控制，變成了一班小朋友在學校、派對中易感染到。

吳國強醫生指出可參考位於南半球的澳洲，8月的澳洲甲型流感高了3倍。翻查資料，澳洲今年提早出現流感爆發，高峰期一般是6至9月，今年卻於4至5月開始，8月更錄得逾20萬宗確診個案，創下5年新高。吳醫生指出依澳洲的情況，不難驚訝香港的甲型、乙型流感會對比近2年多很多。

提早打針有抗體

要預防小朋友中流感，注射流感疫苗是有效方法，2歲以上者可選用噴鼻式流感疫苗。吳國強醫生提醒家長打流感針宜在冬天前較佳，大約知道病毒11月、12月來到時候，要及早預防，因為接種疫苗後約2至4星期才有抗體，疫苗是訓練我們的免疫系統去適應病毒，比起自然感染獲抗體，前者副作用較少。自然感染的話，患者有嚴重病的機會較多，如肺炎、呼吸衰竭、腦炎等，最嚴重可危及性命。

提升免疫力去預防

除了接種疫苗去預防流感之外，提高個人免疫力很重要，要有均衡營養，包括攝取足夠的維他命C、抗氧化物，大小朋友日進食2份水果、3份蔬菜。吳醫生提及香港有四分之三的小朋友沒有攝取足夠的維他命D，致抵抗力低，希望家長讓小朋友食深海魚，如一星期吃3、4次魚，並每天曬太陽，如跑步、踢波十多分鐘就可攝取足夠維他命D。此外，小朋友有充足的睡眠也重要。

流感的感冒徵狀如發燒很常見，發燒可以是流感、新冠或其他腺病毒引起，吳醫生提醒家長當小朋友不適發燒，記得帶仔女看醫生去診斷出病因，才能對症下藥。

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記者︰顏紫燕