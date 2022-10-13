【世界視覺日】調查揭近4成人眼睛有中度或以上風險　當中43%人從未全面驗眼

▲ 奧比斯聯同香港眼科學會進行港人眼睛健康警示調查，結果發現近四成受訪者的眼睛有中度或以上風險。（陳永康攝）

為響應每年10月第二個星期四的世界視覺日，奧比斯聯同香港眼科學會進行港人眼睛健康警示調查，結果發現近四成受訪者的眼睛有中度或以上風險，當中43%人未曾接受過全面眼科檢查。香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微指，部分眼睛疾病初期症狀不明顯，鼓勵市民定期驗眼，以及早發現眼疾；如眼睛有不適，更應盡快求醫接受治療。

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奧比斯聯同香港眼科學會於今年9月進行網上問卷調查，共收集6,253份有效問卷。結果發現，逾五成受訪者從未接受全面眼科檢測，而在近四成有中度或以上風險眼睛警示風險的受訪者中，有43%人未曾接受過全面眼科檢查。

整體而言，調查中有94%、83%及81%的受訪者表示間中或經常有眼睛疲倦、乾澀及痕癢的情況，另有52%受訪者稱眼睛轉動時間中或經常有閃光或飛蚊症狀。

香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微提到，結果也顯示，隨年齡增長，眼睛風險程度會愈高，但驗眼方面，年輕群組的驗眼意識相對較薄弱。

她指出，眼睛疲倦、乾澀及痕癢等眼睛健康警示均反映眼睛潛在狀況，如遇任何一項警示出現頻率高，應盡快找眼科醫生進行診斷。部分眼睛疾病初期症狀不明顯，她提醒市民定期驗眼能及時發現眼疾，盡早作出相應治療。

保護眼睛招數 ●紫外線接觸容易引起部份眼疾，如白內障、黃斑退化等，可配戴太陽眼鏡保護眼睛 ●吸煙會影響眼睛血管及晶體狀態，宜戒煙 ●三高問題有機會令眼睛退化速度快，需控制三高 ●多進食含抗氧化物的深綠色蔬菜 ●定期驗眼：50歲以上、家族病史有眼疾、近視度數逾500度、有心血管疾病、糖尿病、高血壓的人士宜每年驗眼；較年輕人士也應每隔兩至三年驗眼 ●工作時注視屏幕每20分鐘，宜望遠處或閉目養神20秒

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記者：江麗盈