  • 25°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 09:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界視覺日】調查揭近4成人眼睛有中度或以上風險　當中43%人從未全面驗眼

社會 06:00 2022/10/13

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

奧比斯聯同香港眼科學會進行港人眼睛健康警示調查，結果發現近四成受訪者的眼睛有中度或以上風險。（陳永康攝）

為響應每年10月第二個星期四的世界視覺日，奧比斯聯同香港眼科學會進行港人眼睛健康警示調查，結果發現近四成受訪者的眼睛有中度或以上風險，當中43%人未曾接受過全面眼科檢查。香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微指，部分眼睛疾病初期症狀不明顯，鼓勵市民定期驗眼，以及早發現眼疾；如眼睛有不適，更應盡快求醫接受治療。

    點擊圖片放大
    +3
    +2
  •  

奧比斯聯同香港眼科學會於今年9月進行網上問卷調查，共收集6,253份有效問卷。結果發現，逾五成受訪者從未接受全面眼科檢測，而在近四成有中度或以上風險眼睛警示風險的受訪者中，有43%人未曾接受過全面眼科檢查。

整體而言，調查中有94%、83%及81%的受訪者表示間中或經常有眼睛疲倦、乾澀及痕癢的情況，另有52%受訪者稱眼睛轉動時間中或經常有閃光或飛蚊症狀。

香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微提到，結果也顯示，隨年齡增長，眼睛風險程度會愈高，但驗眼方面，年輕群組的驗眼意識相對較薄弱。

她指出，眼睛疲倦、乾澀及痕癢等眼睛健康警示均反映眼睛潛在狀況，如遇任何一項警示出現頻率高，應盡快找眼科醫生進行診斷。部分眼睛疾病初期症狀不明顯，她提醒市民定期驗眼能及時發現眼疾，盡早作出相應治療。

保護眼睛招數

●紫外線接觸容易引起部份眼疾，如白內障、黃斑退化等，可配戴太陽眼鏡保護眼睛

●吸煙會影響眼睛血管及晶體狀態，宜戒煙

●三高問題有機會令眼睛退化速度快，需控制三高

●多進食含抗氧化物的深綠色蔬菜

●定期驗眼：50歲以上、家族病史有眼疾、近視度數逾500度、有心血管疾病、糖尿病、高血壓的人士宜每年驗眼；較年輕人士也應每隔兩至三年驗眼

●工作時注視屏幕每20分鐘，宜望遠處或閉目養神20秒

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9


記者：江麗盈

相關文章

【致盲殺手】10歲男童眼部不適　家人自行滴類固醇藥水致青光眼
09:33 2020/09/11
【致盲殺手】10歲男童眼部不適　家人自行滴類固醇藥水致青光眼
【眼敏感】奧比斯調查發現八成學童有眼敏感徵狀致難專心　七成受訪家長憂心誘發更多視力問題【內附醫生三大建議】
15:44 2021/04/20
【眼敏感】奧比斯調查發現八成學童有眼敏感徵狀致難專心　七成受訪家長憂心誘發更多視力問題【內附醫生三大建議】
【正能量】青光眼致盲拒向命運低頭　失明女長跑手戰勝世界5大馬拉松
14:09 2021/10/21
【正能量】青光眼致盲拒向命運低頭　失明女長跑手戰勝世界5大馬拉松
【TOPick診症室】看菜單或者價錢牌不清或有黃斑病變　醫生：中年人勿忽視徵狀
12:53 2021/11/08
【TOPick診症室】看菜單或者價錢牌不清或有黃斑病變　醫生：中年人勿忽視徵狀
【TOPick診症室】眼科醫生拆解葉黃素護眼功效　一招自測黃斑視力
09:00 2021/11/16
【TOPick診症室】眼科醫生拆解葉黃素護眼功效　一招自測黃斑視力
【珍惜視力】奧比斯推「蒙眼･跨障礙」活動　讓小學生體驗黑暗珍惜視力
10:28 2022/08/02
【珍惜視力】奧比斯推「蒙眼･跨障礙」活動　讓小學生體驗黑暗珍惜視力
【兒童近視】9歲學童疫下近視加深至約800度　醫生指每日兩小時戶外時間可助控制近視
00:00 2022/08/23
【兒童近視】9歲學童疫下近視加深至約800度　醫生指每日兩小時戶外時間可助控制近視

你可能感興趣

【致盲殺手】10歲男童眼部不適　家人自行滴類固醇藥水致青光眼
09:33 2020/09/11
【致盲殺手】10歲男童眼部不適　家人自行滴類固醇藥水致青光眼
【眼敏感】奧比斯調查發現八成學童有眼敏感徵狀致難專心　七成受訪家長憂心誘發更多視力問題【內附醫生三大建議】
15:44 2021/04/20
【眼敏感】奧比斯調查發現八成學童有眼敏感徵狀致難專心　七成受訪家長憂心誘發更多視力問題【內附醫生三大建議】
【正能量】青光眼致盲拒向命運低頭　失明女長跑手戰勝世界5大馬拉松
14:09 2021/10/21
【正能量】青光眼致盲拒向命運低頭　失明女長跑手戰勝世界5大馬拉松
奧比斯 眼睛乾澀 乾眼症 疫情 飛蚊症 治療 白內障 香港 近視

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
10:39 2022/10/12
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
13:15 2022/10/12
【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病
16:17 2022/10/12
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病