【世界視覺日】眼部按摩用錯力會傷眼　保護眼睛首要定期驗眼

▲ 想保護眼睛，李琬微直言定期驗眼是首要。（陳永康攝）

做眼部按摩、眼球操，對眼晴健康未必有益。香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微指，很多人誤以為按摩眼球、做眼球操可護眼，事實上，如用力不當、過度拉扯，反而有機會損害眼睛健康。她表示，想保護眼睛，定期驗眼是首要，另外佩戴太陽眼鏡、戒煙及控制三高問題，都有助在日常中護眼。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

奧比斯聯同香港眼科學會進行港人眼睛健康警示調查結果顯示，有53%受訪者認為經常按摩眼球可護眼；另有20%受訪者認為捽眼可紓緩疲勞及護眼。香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微指出，上述都是錯誤想法，經常捽眼有機會令角膜變形、引起結膜炎、生眼瘡等眼疾。而眼部按摩過度用力令眼球受壓，有機會誘發飛蚊發閃光症狀；眼球操在郁動眼球時如過度拉扯，也有機會造成視網膜裂孔，併發視網膜脫落。

想保護眼睛，李琬微直言定期驗眼是首要，建議50歲以上、家族病史有眼疾、近視度數逾500度、有心血管疾病、糖尿病、高血壓等人士每年驗眼，較年輕人士也應每隔兩至三年驗眼。

她續指，因紫外綫接觸容易引起如白內障、黃斑退化等眼疾，建議佩戴太陽眼鏡防曬、防紫外綫接觸，以保護眼睛。另外，吸煙會影響眼睛血管及晶體狀態，三高問題有機會令眼睛退化速度快，戒煙及控制三高問題都有助保護眼睛。她也建議，多進食深綠色蔬菜，當中的抗氧化物對眼睛健康有益。

都市人常有眼乾問題，例如從事會計的阿威因疫情下長期在家工作，經常要看屏幕核對數字，不時會捽眼及覺得眼睛疲倦及乾澀。李琬微建議，看屏幕時可下意識多眨眼，工作每20分鐘宜望遠處或閉目養神20秒，讓眼睛定時休息，保持濕潤。

李琬微續指，坊間大部分人工淚液不會傷害眼睛，如使用較頻密，可揀選不含防腐劑的人工淚液。但添加薄荷成分達至冰涼效果的眼藥水或增過敏機會，含有血管收縮藥物的眼藥水則有機會引起依賴，不建議長時間使用。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：江麗盈