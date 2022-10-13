  • 25°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 09:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界視覺日】眼部按摩用錯力會傷眼　保護眼睛首要定期驗眼

社會 06:00 2022/10/13

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

想保護眼睛，李琬微直言定期驗眼是首要。（陳永康攝）

做眼部按摩、眼球操，對眼晴健康未必有益。香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微指，很多人誤以為按摩眼球、做眼球操可護眼，事實上，如用力不當、過度拉扯，反而有機會損害眼睛健康。她表示，想保護眼睛，定期驗眼是首要，另外佩戴太陽眼鏡、戒煙及控制三高問題，都有助在日常中護眼。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

奧比斯聯同香港眼科學會進行港人眼睛健康警示調查結果顯示，有53%受訪者認為經常按摩眼球可護眼；另有20%受訪者認為捽眼可紓緩疲勞及護眼。香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微指出，上述都是錯誤想法，經常捽眼有機會令角膜變形、引起結膜炎、生眼瘡等眼疾。而眼部按摩過度用力令眼球受壓，有機會誘發飛蚊發閃光症狀；眼球操在郁動眼球時如過度拉扯，也有機會造成視網膜裂孔，併發視網膜脫落。

想保護眼睛，李琬微直言定期驗眼是首要，建議50歲以上、家族病史有眼疾、近視度數逾500度、有心血管疾病、糖尿病、高血壓等人士每年驗眼，較年輕人士也應每隔兩至三年驗眼。

她續指，因紫外綫接觸容易引起如白內障、黃斑退化等眼疾，建議佩戴太陽眼鏡防曬、防紫外綫接觸，以保護眼睛。另外，吸煙會影響眼睛血管及晶體狀態，三高問題有機會令眼睛退化速度快，戒煙及控制三高問題都有助保護眼睛。她也建議，多進食深綠色蔬菜，當中的抗氧化物對眼睛健康有益。

都市人常有眼乾問題，例如從事會計的阿威因疫情下長期在家工作，經常要看屏幕核對數字，不時會捽眼及覺得眼睛疲倦及乾澀。李琬微建議，看屏幕時可下意識多眨眼，工作每20分鐘宜望遠處或閉目養神20秒，讓眼睛定時休息，保持濕潤。

李琬微續指，坊間大部分人工淚液不會傷害眼睛，如使用較頻密，可揀選不含防腐劑的人工淚液。但添加薄荷成分達至冰涼效果的眼藥水或增過敏機會，含有血管收縮藥物的眼藥水則有機會引起依賴，不建議長時間使用。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：江麗盈

相關文章

【世界視覺日】調查揭近4成人眼睛有中度或以上風險　當中43%人從未全面驗眼
今日 06:00
【世界視覺日】調查揭近4成人眼睛有中度或以上風險　當中43%人從未全面驗眼
【護眼食物】WFH用眼過度致眼乾視力模糊　營養師推介5種護眼營養素舒緩不適
15:16 2022/04/26
【護眼食物】WFH用眼過度致眼乾視力模糊　營養師推介5種護眼營養素舒緩不適
【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼
18:02 2022/09/23
【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼
【睫毛生蟲】OL摸寵物後沒洗手揉眼　雙眼紅腫乾澀睫毛長20多條蟎蟲
14:38 2021/11/03
【睫毛生蟲】OL摸寵物後沒洗手揉眼　雙眼紅腫乾澀睫毛長20多條蟎蟲
【禍從眼入】女子脫有色隱形眼鏡感「卡住」　用力硬除扯出眼角膜外層險盲
16:23 2021/11/02
【禍從眼入】女子脫有色隱形眼鏡感「卡住」　用力硬除扯出眼角膜外層險盲
【網課護眼】疫情來襲小學網課重臨　眼科醫生籲：每20分鐘看看遠方避免近視
12:51 2022/01/12
【網課護眼】疫情來襲小學網課重臨　眼科醫生籲：每20分鐘看看遠方避免近視
【乾眼症】長時間對電腦易致乾眼症　藥劑師：眼藥水防腐劑可致角膜發炎
18:37 2022/02/15
【乾眼症】長時間對電腦易致乾眼症　藥劑師：眼藥水防腐劑可致角膜發炎
【勿揉眼睛】經常用力揉眼睛可致5大傷害　眼科醫生：眼紋散光加深視網膜受損
11:33 2022/06/28
【勿揉眼睛】經常用力揉眼睛可致5大傷害　眼科醫生：眼紋散光加深視網膜受損

你可能感興趣

【世界視覺日】調查揭近4成人眼睛有中度或以上風險　當中43%人從未全面驗眼
今日 06:00
【世界視覺日】調查揭近4成人眼睛有中度或以上風險　當中43%人從未全面驗眼
【護眼食物】WFH用眼過度致眼乾視力模糊　營養師推介5種護眼營養素舒緩不適
15:16 2022/04/26
【護眼食物】WFH用眼過度致眼乾視力模糊　營養師推介5種護眼營養素舒緩不適
【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼
18:02 2022/09/23
【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼
疫情 防曬護理 按摩 眼睛乾澀 高血壓 糖尿病 結膜炎 白內障 香港 奧比斯

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
10:39 2022/10/12
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
13:15 2022/10/12
【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病
16:17 2022/10/12
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病