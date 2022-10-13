【世界視覺日】55歲男睇電視突然見閃光　全面驗眼後發現視網膜穿孔

▲ 奧比斯聯同香港眼科學會進行港人眼睛健康警示調查，結果發現逾半受訪者從未接受全面眼科檢測。（陳永康攝）

奧比斯聯同香港眼科學會進行的港人眼睛健康警示調查，發現逾半數受訪者從未接受全面眼科檢查，55歲的陳先生以往也無定期驗眼的習慣，直至兩年前看電視時突然出現閃光，始預約驗眼，發現自己有視網膜穿孔，先後做了三次激光治療，才阻止了穿孔進一步擴大。陳先生現時每年都會驗眼，留意著情況。

▲ 陳先生兩年前轉動眼球時出現閃光，進行全面眼科檢查，醫生診斷為視網膜穿孔。（陳永康攝）

今年55歲的陳先生，左右眼各有500度及700度近視，他憶述以往無定期驗眼的習慣，直至兩年前看電視時，突然發現轉動眼球時有閃光出現，意識到或有眼疾，才預約進行全面眼科檢查。

醫生其後診斷為視網膜穿孔，他引述醫生指，因為他有深近視，視網膜因眼軸拉長而較薄，加上年紀大，玻璃體開始退化收縮，拉扯下令視網膜穿孔，如求醫不及時有機會併發至視網膜脫落。

陳先生在其後約一星期先後進行三次激光治療，醫生以激光圍堵穿孔的周邊，才阻止了穿孔進一步擴大，他現時每年都會驗眼，留意着情況。

由於現時未有方法修補視網膜上穿孔，如陳先生頭部郁動過快，仍會見到閃光，他慨嘆︰「有得醫要快啲醫，無得醫你用幾多錢、幾多精神去治療都做唔到，要一有眼疾就即刻要見眼科醫生、去檢查。」

香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微補充指，如陳先生般的病人，不宜參與劇烈、會撞擊頭部的運動，如泰拳、欖球等；一些過程中會有離心力的活動，如玩海盜船，都要避免參與。

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記者：江麗盈