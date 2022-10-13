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【世界視覺日】5歲小童疫下頻上網課少外出　至7歲再驗眼近視300度

社會 06:00 2022/10/13

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（陳永康攝）

香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微指，疫情下普遍人使用電子產品的時數增加，有小童在5歲時驗眼，當時視力並無問題，但頻密上網課、及外出活動減少下，他在18個月後、約7歲時再驗眼，已出現300度近視。

李琬微指，疫情下普遍人使用電子產品的時數增加，看屏幕期間眨眼次數減少，出現乾眼症來求診的人因而有所增加。同時，學童上網課、網上興趣班，經常近距離看屏幕，出現近視的情況也變得常見。

她特別提到，有一名小童在5歲時驗眼，當時視力並無問題，但疫情下頻密上網課，加上甚少外出活動，事隔18個月後、約7歲時再驗眼，已出現300度近視。

另外，疫情也影響部分病人的外出意慾，以致拖延覆診，有患白內障的病人原定每半年覆診一次，但在疫情下卻拖延至三年後才覆診，病情及視力都有所轉差。

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記者：江麗盈

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