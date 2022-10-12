【強制檢測】75處納強檢 愉景新城、采頤花園、半島豪庭上榜【附名單】
社會 20:54 2022/10/12
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月6日至10月12日期間，曾身處75個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月13日或10月14日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性個案曾到訪地點：
- 慈雲山慈民邨民健樓
- 藍田滙景花園10座
- 將軍澳叠翠軒4座
- 荃灣石圍角邨石蘭樓
- 鰂魚涌栢蕙苑康栢閣
- 粉嶺嘉盛苑嘉明閣
- 天水圍天盛苑盛勤閣
- 紅磡海濱南岸7座
- 荃灣愉景新城4座
- 九龍灣麗晶花園17座
- 東涌逸東一邨太逸樓
- 筲箕灣東濤苑曉濤閣
- 葵涌石籬二邨石欣樓
- 葵涌新葵芳花園B座
- 九龍灣麗晶花園18座
- 鰂魚涌康山花園2座
- 油塘油美苑淑美閣
- 油塘油美苑澤美閣
- 新蒲崗采頤花園9座
- 大圍雲疊花園3座
- 將軍澳頌明苑輝明閣
- 柴灣高威閣4座
- 黃大仙黃大仙下二邨龍樂 樓
- 葵涌葵芳邨葵喜樓
- 薄扶林華富一邨華安樓
- 元朗朗屏8號3座
- 旺角富榮花園17座
- 旺角富榮花園10座
- 掃管笏愛琴海岸2座
- 大角咀浪澄灣8座
- 茶果嶺麗港城33座
- 屯門南浪海灣2座
- 北角港運城2座
- 紅磡半島豪庭4座
- 元朗朗屏邨鵲屏樓
- 葵涌荔景紀律部隊宿舍1座
- 元朗翠韻華庭4座
- 屯門香港黃金海岸9座
- 屯門彩暉花園E座
- 薄扶林碧瑤灣26座
- 東涌昇薈1座
- 大埔寶湖花園E座
- 牛池灣峻弦5座
- 香港仔香港仔中心港富閣
- 沙田御龍山6座
- 北角丹拿花園2座
- 大角咀維港灣2座
- 荃灣荃景花園3座
- 屯門悅湖山莊2座
- 將軍澳峻瀅2座
- 石硤尾南山邨南安樓
- 元朗御景園1座
- 屯門屯富路18號名賢居
- 大角咀瓏璽2座
- 北角柏傲山3座
- 慈雲山毓華里8號永發大廈
- 愉景灣蘅峯彩暉閣
- 柴灣杏花邨31座
- 柴灣杏花邨4 座
- 何文田皓畋3座
- 半山區樂信臺3座
- 深井縉皇居2座
- 石硤尾石硤尾邨美菖樓
- 何文田冠德苑冠盛閣
- 屯門華都花園5座
- 牛頭角得寶花園B座
- 香港仔漁光邨海鷗樓
- 牛頭角安基苑基仁閣
- 沙田駿景園1座
- 青衣青俊苑俊軒閣
- 荃灣荃灣廣場2座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 薄扶林置富花園富恒苑
- 薄扶林置富花園富雅苑
- 鰂魚涌康怡花園D2座
- 鰂魚涌康怡花園D1座
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責任編輯：陳梓蔚