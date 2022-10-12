【世界桌球大師賽】逾8,000人場成國際體壇焦點　傅家俊：改變世界桌球壇生態

▲ 傅家俊在香港世界桌球大師賽屈居亞軍。（法新社圖片）

日前在紅館舉行的香港世界桌球大師賽，香港球手傅家俊決賽不敵奧蘇利雲，以局數4:6落敗，取得亞軍。傅家俊表示，當初沒有想過比賽會空前成功，成為國際體壇焦點，特別是決賽有逾8,000人入場坐爆紅館創下歷史，成為桌球史上最高入場人數的賽事，震撼世界桌球壇，「見香港搞得咁好，嚟緊英國世界賽都諗緊移師去其他場館搞」。

傅家俊今晚(12日)在社交平台舉行直播交代賽後心情。他表示，賽事最初只是希望在疫情下讓港人放鬆、「睇得開心」，原訂在伊館舉行，但由於檔期問題改在紅館舉行，他笑言當初聽聞此消息時覺得「冇可能」，「點可能搞到，紅館可以坐成萬人，唔知香港多唔多人鐘意睇桌球，好擔心」，想不到最後反應良好，比賽辦得十分成功，更成為國際體壇焦點。

他績指，桌球比賽是觀賞性賽事，一向是以電視轉播為主，即使是外國現場觀眾都不多，只有約1,000至2,000人，但今次賽事有逾8,000名現場觀眾，「4日比賽香港足以改變桌球壇生態，聽聞外國見香港搞得咁好，英國世界賽都諗緊移師去其他場館，Sheffield(鍚菲)克魯斯堡只有900多人，氣氛雖好，但與9,000人有分別。」他對賽事評價整體有95分，唯一美中不足是中國球手趙心童確診新冠肺炎，未能參賽。

對於有人批評今次賽事的香港現場觀眾「亂拍手、乜都拍一餐」，或會影響球手發揮。傅家俊則為香港觀眾平反，強調絕非失禮，更是令賽事生色不少，又引述其他球手包括奧蘇利雲，均大讚今次比賽有氣氛，「觀眾表現非常好，對球手是一種鼓勵，是好事，奧蘇利雲都覺得好好，一定冇壞印象，佢哋都話好鐘意係香港觀眾面前打波」。

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記者：蘇文軒