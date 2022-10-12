【世界桌球大師賽】傅家俊難忘主場轟147反勝希堅斯　「係香港人令到件事有迴響」

▲ 傅家俊。(法新社圖片)

香港球手傅家俊在香港世界桌球大師賽，決賽不敵奧蘇利雲，以局數4:6落敗，取得亞軍。傅家俊今晚(12日)在社文平台舉行直播，剖白比賽心得。他指，當初參賽得知會面對眾多世界好手，自己狀態低迷下沒有想過會贏，但在香港球迷支持下手風變順，最終殺入決賽「對自己都有交代」。

傅家俊在第一場賽事對陣英國球手沙比(Mark Selby)，他認為自己賽前狀態低迷，沒有想過會勝出賽事，「最初只係睇咗第一場比賽時間就算」，但比賽期間自己發揮不錯，勝出賽事「好似發咗夢一場，覺得已有交代」。落敗的沙比賽後投訴球枱影響發揮，傅家俊亦承認有相關情況，解釋是由於球枱是全新，「我哋叫做未run-in」，難免影響球手發揮。

至第二場對上另一傳奇球手、蘇格蘭的希堅斯(John Higgins)，傅家俊在決勝局打出「一cue 147」反勝希堅斯令人印象深刻。傅家俊稱，勝出沙比後已放下心頭大石，心情較輕鬆並享受賽事，漸取回手感，比賽期間雙方一直拉鋸，「能把握一個機會就要好好把握」。他說鬥至最後一局時，最近雙方打得比較保守，以防守為主，之後把握到希堅斯一次失誤，成功取回主動，結果「打吓打吓又ok，紅波慢慢開曬」，直到取得73分的安全線，壓力減輕下，便專注造出147。

他直言沒有想過創下歷史，不論本地海外都有大迴響，面對希堅斯在決勝局打出147「成件事好奇妙」，特別是現時「打147唔係咩罕見事下，係香港人令到件事有迴響，好珍貴。」

▲ 傅家俊網上直播與球迷分享心得。(互聯網)

最後決賽面對奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)，被對方以局數6-4擊敗。傅家俊稱已盡力，表現已合格，形容對手是世界冠軍、把握力強，自己技不如人，「一直都只係追住佢去打，呢啲就係世界冠軍的特質」，而「火箭」最後一局更是打出的「114度」更是「難打過147」，讚揚奧蘇利雲打的已不是桌球，更是藝術，「但都好開心，不是大比數拋離，對自己有交代。」

傅家俊又指，自己近年陷入低谷，眼疾及新冠疫情令他飽受困擾，今次賽事對他而言是個鼓舞，有助他好好迎接未來的新球季，「不要放棄，個個都一樣難捱，桌球打的是Problem Solving(解決問題)，人生都係Problem Solving，要去好好克服。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒