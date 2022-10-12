李家超向商界明言抗疫不躺平　施政報告0+0料無望？

▲ 李家超今日在香港英國商會論壇致辭時亦強調，香港承擔不起「躺平」的後果。（政府新聞處）

特首李家超近日聯同一眾司局長，大力唱好放寬入境檢疫至「0+3」。有熟悉政府的消息人士認為，這反映下周三公布的施政報告，料不會進一步放到「0+0」，但或會有略為放寬的中途方案。

李家超今日在香港英國商會論壇致辭時亦表明，理解商界渴望進一步放寬入境檢疫措施，但政府必須保持謹慎，小心管理風險，強調香港承擔不起「躺平」的後果。

他形容，目前正實施的0+3方案，取消了長達2年2個月的酒店隔離，是抗疫上重大政策改變，但毫無疑問，亦帶來不確定性，並指過去兩周，輸入個案有所上升。

他強調，政府必須小心管理風險，原因之一是要保護高風險人士，尤其是「一老一幼」，強調是關乎人命，並形容香港不能「躺平」，「我們承擔不起不做事的後果。」（We cannot afford to do nothing.）

有消息人士表示，政府並非不希望實施0+0方案，只是認為要視乎疫情數據和走勢，小心行事，不宜過走得太快，而且，政府內部有意見認為，0+0的說法或會予人有一種錯覺，以為政府「躺平」。

有政圈中人則指，0+3方案只出台兩星期，政府可視乎疫情的形勢，有微調的空間，例如當中3天的居家醫學觀察，或可有一些放寬。

事實上，亦難怪李家超要步步為營，內地官媒《人民日報》和新華社，連續三日發表文章，強調疫情尚未遠去，「躺平」沒有出路，「動態清零」是可持續和必須堅持，仍然是最佳選擇。

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