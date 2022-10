李家超向商界明言抗疫不躺平　施政報告0+0料無望？

▲ 李家超今日在香港英國商會論壇致辭時亦強調,香港承擔不起「躺平」的後果。(政府新聞處)

特首李家超近日聯同一眾司局長,大力唱好放寬入境檢疫至「0+3」。有熟悉政府的消息人士認為,這反映下周三公布的施政報告,料不會進一步放到「0+0」,但或會有略為放寬的中途方案。

李家超今日在香港英國商會論壇致辭時亦表明,理解商界渴望進一步放寬入境檢疫措施,但政府必須保持謹慎,小心管理風險,強調香港承擔不起「躺平」的後果。

他形容,目前正實施的0+3方案,取消了長達2年2個月的酒店隔離,是抗疫上重大政策改變,但毫無疑問,亦帶來不確定性,並指過去兩周,輸入個案有所上升。

他強調,政府必須小心管理風險,原因之一是要保護高風險人士,尤其是「一老一幼」,強調是關乎人命,並形容香港不能「躺平」,「我們承擔不起不做事的後果。」(We cannot afford to do nothing.)

有消息人士表示,政府並非不希望實施0+0方案,只是認為要視乎疫情數據和走勢,小心行事,不宜過走得太快,而且,政府內部有意見認為,0+0的說法或會予人有一種錯覺,以為政府「躺平」。

有政圈中人則指,0+3方案只出台兩星期,政府可視乎疫情的形勢,有微調的空間,例如當中3天的居家醫學觀察,或可有一些放寬。

事實上,亦難怪李家超要步步為營,內地官媒《人民日報》和新華社,連續三日發表文章,強調疫情尚未遠去,「躺平」沒有出路,「動態清零」是可持續和必須堅持,仍然是最佳選擇。

