【生社科改革】2成半中學無開生社科　校長料難調配人手：需熟悉政制

▲ 教育局建議2024年中一以「公民、經濟與社會科」全面取代生社科，距今不足2年。

初中「生活與社會科」目前並非必修科，教育局稱目前全港有2成半中學並無開辦生社科，教育局建議2024年中一以「公民、經濟與社會科」全面取代生社科，距今不足2年。新版教科書出版前，明年試教新科的學校可獲局方提供支援教材並輔以舊課本，但學界料新科需要由熟悉政制的教師執教，重新調派人手或有困難。

課程嚴謹 執教料需熟悉政制

現時的生社科課程涵蓋3個學習範疇，包括「個人與群性發展」、「資源與經濟活動」及「社會體系與公民精神」，屬「個人、社會及人文教育」學習領域的6個學習範疇，學校可因應校本靈活採用不同課程組織模式來達成相關學習目標。

不少中學以通識或綜合人文科等科目，教授生社科的相關學習目標，推行模式各異。教育局回覆本報表示，根據學校提供資料，目前全港有7成半中學在初中開設生社科，餘下2成半中學需在2024年前籌辦新科。

有開辦生社科的聖士提反堂中學校長麥偉麟指，新科可更緊密銜接已第2年推行的高中公民與社會發展科，惟現時生社科教師以兼教為主，例如找堂數不夠的體育科教師兼教，未來新科加入國安法及「完善選舉制度」等內容，教學要求相對嚴謹，需要重新調派人手；加上部分中學本身無開辦新課，亦需重新調撥課時。

明年試教新科 教局支援教材

教育局表示，嚴謹課本評審制度適用於新科課本，在新版教科書出版前，學校可輔以現行教科書施教，局方亦會為明年9月中一級率先推行的學校提供支援，包括由教育局編製全面覆蓋新科12單元內容的中、英文版支援教材，及提供教師培訓課程，已計劃在今、明兩個學年提供22場教師培訓課程，可提供4,620個培訓名額。

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記者：馮琪雅